Elysanij tiene nuevo amor, ya lo pasado pasado... Mira de quién se trata.

No tienen que ir a los comments, les adelanto que las chuletas en el supermercado están a $1.89 la libra. Sigan leyendo.

Sí, Elysanij tiene nuevo amor. Sigan leyendo que les voy a contar tó lo que sé y verán quién es. ¿Qué pensará el pana derretido?

Saludos a mi corillo malalechístico que les gusta el bochinche. Una simple foto tapada los hizo venir pa acá jajaja. El chisme vive en mí y en ustedes también, no lo nieguen.

Obvio les voy a recordar primero que todo que se suscriban a mi canal de Youtube El Nalgorazzi, dale like, a la campanita, deja tu comment y comparte las entrevistas de mi podcast “Me toca hablar con Fernan Vélez”. Ya son 18 episodios de esta primera temporada y me alegro un montón que haya sido de la aceptación de ustedes, según me lo han dejado saber. Es la versión sana de mí, buena leche pero que me disfruto muchísimo también. Lanzo entrevista nueva cada jueves a las 6pm.

Dicho esto, vamo a lo que vinimos.

Este bochinchito me llegó el mismísimo día de Acción de Gracias, mientras me echaba, literal, la primera bocanada de pavo. Yo estaba de vacaciones pero ya ustedes saben, guardé todo, di varios screenshots (canten conmigo: TENGO EL SCREENSHOT, TENGO EL SCREENSHOT) y ahora que acabó el weekend lo estoy espepitando en exclusiva pa ustedes en mi columna #PrimeroConElNalgo.

Como vieron en la foto de portada de esta columna, la cantautora boricua Janielys Maldonado, mejor conocida como Elysanij, de 28 años, olvidó y pasó la página con su viejo amor y se está dando una nueva oportunidad. Al menos, esto es lo que me cuentan y aseguran.

El nuevo amor de Elysanij no vive en Puerto Rico. Ely se fue de Pe Erre pa ser feliz en el amor. Según me aseguran, se llama Ryan (sé los 2 apellidos pero por ahora solo les digo el nombre). No inventen, no vayan a buscarlo en redes ya que las cerró. Ni busquen en los followings de Ely ya que no está. No pierdan el tiempo. Sorry Ely, lo tenías bien callaíto y apenas posteaste en redes este weekend (nada de donde estabas quedándote ni con él) pero no podía quedarme callao. Ryan, cuya pollina es igual de coquetosa que la de mi BFF Anuel, es boricua, vive en Poinciana, Florida. Me dicen que los han visto en varios lugares bien acaramelaos. Ryan, quien tiene alrededor de 23 años (5 menos que ella = colágeno), trabaja en la industria de sonido en un conocidísimo y famosísimo parque de diversiones. Tan reciente como este weekend de Thanksgiving, Elysanij se quedó con él en casa de su suegra, la mamá de Ryan. Este mismo finde fueron juntitos al “gender reveal” de un familiar de Ryan en Orlando, Florida (me reservo por ahora quién es ese familiar). Estaban celebrando la futura llegada a este mundo de un varoncito. Felicidades a todos (yo bien presentao y lambón). Un bebé es una bendición.

¿Quieren más? Pues sigue leyendo…

Como ven, tengo varias fotos de este weekend juntitos y embracetaos. Obvio, estas imágenes fueron posteadas por gente que estaba allí, están en las redes. Por eso siempre digo, el que busca encuentra. Y siempre tengo buenas fuentes ¿verdad Raphy Pina? Besis.

Debajo de esta columna verán las imágenes en exclusiva (obvio con la pauta a mi canal de Youtube, más vale que se suscriban).

La realidad es que Elysanij siempre me ha caído bien, es súper talentosa con una voz genuina y linda, diferente y tiene derecho a volver a enamorarse (la verdad es que se ve bien enchulá). Ryan, quien comparte tatuajes al igual que su media naranja, se ve feliz y es un joven apuesto. Y Ely, embeldá embeldá, se ve súper feliz. Ahora sí.

Se enteraron #PrimeroConElNalgo. Nos vemos en dos semanas.

