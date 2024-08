Elysanij sobre la industria musical: “Se viven tiempos en que si tu quieres ser artista, te tienes que denigrar”

“Siempre digo que, en el sonograma, mami vio que hubo un movimiento raro”, dijo entre risas Elysanij, sobre sus comienzos en la música en el último episodio de la primera temporada del podcast “Entre Nos” de Metro Puerto Rico.

Para Janielys—nombre de pila de la cantautora— su padre, Johnny Maldonado, fue su modelo a seguir.

Conocido como “Maldo”, fue integrante de la orquesta de salsa de Rubby Haddock para inicios de los años 90. Posteriormente, se lanzó como solista en el género del merengue.

La joven de 28 años compuso su primer tema en el proceso de divorcio de sus padres, cuando aún era una adolescente. Se trata de “Es hoy”, una bachata que aún no ha visto la luz del día.

“Todavía tiene que esperar ese tema, para luego entonces presentarlo como ´les presento mi primer tema de mi autoría´”, sostuvo.

Ahora, en 2024, cumplió siete años activa en la industria musical. Se describe como una artista “camaleónica, versátil y multifacética”. No le gusta ser etiquetada como “exponente urbana”.

Precisamente, sobre qué opina de la lírica actual en el llamado “género”, la cataloga como “fuerte y fantasiosa”. Entiende que algunos “colegas” no llevan el mensaje a la juventud correctamente, puesto que “nosotros los artistas tenemos una gran responsabilidad, impactamos vidas, somos modelos a seguir”.

“Hoy en día, el género urbano está muy fuerte. Pienso que los artistas escriben, es que ni siquiera son historias, son cosas que harían o que si tuvieran la valentía de hacerlo, lo harían. Pienso que hay canciones que tú escuchas y simplemente son fantasías porque no se atreverían (a hacerlo) o no son (lo que narran). Hoy, el flow es cantar algo que tú no eres. En el género urbano, son pocos los que de verdad representan lo que cantan o son el personaje”, afirmó Maldonado.

Sobre los cantantes que inspiran su trabajo se encuentran Adele, Billie Eilish, Vanessa Martin y Ana Isabel. En cuanto a su proceso creativo, contó que puede estar hasta un mes sin que “la musa le llegue”, sin embargo, al otro mes puede componer su próximo éxito.

“(Me gustaría hacer una colaboración) con todos. No le tengo la puerta cerrada a nadie. De cada persona se aprende”, afirmó Janielys en relación a con cuáles otros artistas le gustaría grabar.

Se siente orgullosa de “defender su nombre” en la industria, de “valorarse” y de “respetarse” porque “se viven tiempos en que si tu quieres ser artista, te tienes que denigrar o aceptar propuestas que realmente son muy fuertes”.

“Yo me aplaudo y aplaudo a muchas también que están en el mismo lugar que yo. Los tienen bien puestos. No hay necesidad. Me aplaudo por lo profesional y por los modales... que me inculcaron”, culminó Elysanij.

Lanza EP titulado “ELY”

Elysanij lanzó recientemente su nuevo EP “ELY”. Contiene seis temas inéditos titulados “Quédate conmigo”, “Química divina”, “Aguantar”, “Mariposas”, “Volar” y “Daños”.

“Mi EP es una montaña rusa de emociones”, describió la músico sobre la producción musical enfocada en balada con un poco de trap.

La cantautora, cuenta con más de 160 mil oyentes mensuales en la plataforma Spotify y una sólida base en YouTube, donde supera los 250 mil seguidores y donde las reproducciones de sus videos sobrepasan los 50 millones.

Su primer álbum, “@believed”, alcanzó el primer lugar en ventas en iTunes y debutó en el TOP 5 de la lista “Latin Album Sales” de la Revista Billboard.

Ha colaborado con destacados artistas como Nicky Jam, Olga Tañón, Ñengo Flow, La India, Izaak, Nklabe, Manny Manuel, entre otros.

“ELY” ya está disponible en todas las plataformas digitales.