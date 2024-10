Se forma GUERRILLA por LA GARATA. El Nalgorazzi chotea la fecha de boda de Francisco Parés

Madrugando y no es Black Friday.

Saludos combo de malalechísticos. Les tengo dos exclusivas, pa variar. Dos cosas que van a ser anunciadas pero ustedes se enterarán #PrimeroConElNalgo. Esto es lo que me da vida.

Pero no se lamban aún, que tengo que pautar mi podcast. No olviden suscribirse a mi Youtube: El Nalgorazzi, suscríbanse, denle like, compártanlo y dejen su comment. Mi nuevo podcast “Me toca hablar con Fernan Vélez”, con episodio nuevo de entrevistas todos los jueves a las 6 de la tarde. Otra vuelta, otro Fernan, diferente. Gracias a todos los que lo están apoyando y escribiéndome que les ha gustado y mi forma de entrevistar. Estoy puesto pa ustedes.

Vamo al mambo.

Seré breve en la primera exclusiva. Nada en contra del pedante, lo único que me interesa es madrugarle lo que van a anunciar esta semana o la de arriba y que ya han hecho alguito de ruido por ahí. No me interesa ni su amistad (aunque lo conozco), ni es envidia ni na de eso. Es solo madrugarle. Es lo que he hecho por más de 20 años con mi estilo MLP. El slogan de #PrimeroConElNalgo (antes Picando Alante) no es por pendejeretas mías.

Desde el 23 de agosto, aquí en esta columna de Metro, les dije en exclusiva que el pedante Héctor Deplaymaker abandonaba con su corillo al inmamable de Molusco de Youtube y se regresaba a la radio en La Mega 106.9FM. Hasta mi socia Pamela Noa monetizó hablando de mi exclusiva. No sabe ná la nena jeje. Pero me dio crédito, contrario a otros. El pedante, moldío al fin, trató de desmentirme con comentarios bobos pero al final ¿qué pasó? El tiempo me dio la razón. La semana pasada, en un conversatorio aburrido y sin sentido entre ambos, de dos horas y media (donde lo único que faltó fue que se besaran), se confirmó lo que ya ustedes sabían hace más de un mes. Fueron los únicos 10 segundos que me interesaron y me hicieron muy feliz ya que de nuevo, madrugué, según lo publiqué en mis redes. Total, tanto show y ningún medio habló de eso. Yo fui el único. De nada por la promo.

Playmaker

Dicho eso, le vuelvo a madrugar al BFF de mi pana Tio Macetaminofén (a.k.a. el pedante). Están diciendo que pronto se iban a enterar del nuevo nombre del show de deportes y cuándo comienzan pero aún no han soltao na. Pero bendito, aunque a pocos les interese, yo les voy a informar. Ya no se llamará La Garata (nombre que era del inmamable pero aunque se lo cedió al pedante, SBS quiere que sea un nombre diferente, supongo no querrán saber nada del inmamable). No pasaron trabajo alguno y el nuevo nombre es casi igual (muy original). Ahora se llamará LA GUERRILLA. Wow, estoy impresionado con el nuevo nombre (ujum). Cuánto esfuerzo en “crearlo” jaja. Hasta se hicieron un shooting de fotos y todo (a ver si así me logro recordar de quiénes los muchachos que lo acompañan). A menos que cambien la fecha (pa hacerme quedar mal jeje) La Guerrilla por La Mega comenzará el jueves 14 de octubre 2024. Se transmitirá de 10 de la mañana a 12 del mediodía de lunes a viernes. Diablo Papo, que clase de promo te he dao sin ustedes pagarme ni con un granito de mi natal Humacao. Así que, no sean malagradecidos. Quien único está hablando de ustedes es este exnalgón y que ahora está rico. Nadie más. De nuevo, de nada por la promo. De algo estoy seguro, ahora les irá mejor que antes. ¡Éxito!

Vamo al próximo bochinche.

¡HAY BODA! Se nos casa Paquito. El ex Secretario de Hacienda, Francisco Parés, el mismo que admitió con Jaime Gravy que compraba sus carnavalescas camisas en Kress Kids, mucho antes que José Esteves.

Sé que ya ellos han publicado que se comprometieron y han puesto muchas fotos juntos pero NINGUNO ha dicho cuándo es la boda ni mucho menos el lugar. Y ¿quién se enteró? El biii.

Paquito se nos casa con la enamoradísima Yazmet Pérez Giusti este sábado 5 de octubre en el Museo de Arte de Puerto Rico (nooo, va a ser en el Acrópolis de Manatí).

Una historia de amor chula ya que luego de 18 años sin verse (vean la foto cuando chamaquitos en el mega shooting con evidencias que les tengo en esta columna y en el slidehsow abajo), se reencontraron gracias a un juego del BSN (no puedo decir BSN sin cantarlo como el jingle de tv: “bese éne, bese éne”). Yazmet es mega fan de los Vaqueros de Bayamón y Paquito es un fan realengo de cuanto equipo hay y vaya ganando. Paquito le joceó la taquilla de abonado a su suegro y ese día fue el primer juego que fueron juntos. Hasta un grajeíto se dieron delante de reimundo y toelmundo allí gracias a la chota “Kiss Cam” que los grabó hasta las amígdalas. Mínimo, el BSN tiene que regalarles 2 sillas en cada cancha o al menos los Vaqueros. Que se pongan pa su número.

Paquito está tan enchulao que en una foto juntos escribió: “El # 54 con la # 1″, refiriéndose a que es el Secre de Hacienda # 54 de Pe Erre. Y el # 1 es por ella (obvio, más le vale). Se comprometieron en Navidad en una actividad familiar, donde Paquito se arrodilló, ensuciándose sus Jordan que no se apea y tó nervioso le puso la sortija a Yazmet ante la mirada atónita y perpleja de los presentes. Definitivamente ellos son la crema de las Oreo (vean la foto y entenderán). Hasta me enteré que la despedida de soltero de Paquito será en Children´s Place. La luna de miel en Lego Land. ¡Enhorabuena!

Aunque no me han invitado, puede ser que me dé la vuelta (es posible que me vaya a otro Airbnb). Si no puedo ir, les digo desde ya que el centro de mesa es mío, así que me lo guardan.

Que viva el amor. El amor es extraño y descontrolado. Quisiera gritar desde la montaña más alta.

Se enteraron #PrimeroConElNalgo.