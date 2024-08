Deplaymaker ¿abandona a Molusco?

Corillo, bienvenidos a otra columna #PrimeroConElNalgo en Metro. Solo exclusivas, diferentes a las que digo en tv y redes, sin rellenín como en otras columnas de otros periódicos. Les prometo que no voy a meterme en candela como Tío Maceta con su BFF Milly Cangiano y las meteorólogas. Pero tengo que admitir que me leí tó lo que escribió, aunque no es ético que yo reaccione al escrito. Ustedes entenderán. Y si no, no les voy a explicar.

Gracias de todo corazón por el masivo apoyo y solidaridad, tanto para mi esposa Naomi, mi suegra y para mí por mi pasada columna dedicada al fallecimiento de mi súper suegro que extrañamos tanto, Raúl “el bailarín de los boomerangs”. No han sido semanas fáciles, en especial para mi suegra, mi esposa y cuñada. Esto ha sido duro, muy duro. Pero sus mensajes (los leímos todos) fueron de gran bendición para nosotros y lo agradecemos profundamente.

Vamo’ a lo que vinimos. Me enteré de unos bochinchitos bien buenos, uno de la radio boricua y otro de un conocido reguetonero que no es mi amigo (bueno, pensarán que ninguno es mi amigo por lo mala leche que soy, pero sí, hay uno que otro con quien me llevo bien), ¿verdad Coscu? #Besis

Mudanza en la radio

Hay una movida que nadie se esperaba, un abandono que sorprenderá a muchos, aunque a otros sé que no (como a mí). Esto tiene que ver con la radio. Me aseguran que un conocido presentador de un programa, alegadamente abandonará pronto el lugar donde está para irse pa otro lao’. Y en ese otro lao’ ya habían estado antes. Ustedes saben que yo no fantasmeo y tiro nombres. Estoy hablando de que, según mis fuentes (espero no sea la de Plaza ni Alexandra), pronto, bien pronto, el humilde locutor que parece que está peleando cada vez que habla, Héctor “De Playmaker” y el show “La Garata” abandonarán al insoportable e inmamable (y todo lo que termina en “able”) de Molusco y regresa a La Mega 106.9 FM.

Así como lo leen. Ustedes saben que el derretido se fue de La Mega (antes con “Los Reyes de la Punta”) y está ahora en Youtube con sus 32 programas y 45 redes sociales, incluyendo a los talentos que lo acompañaban en dicha emisora, el que se come la calle (Alí), mi panita mala leche Pamela y Yoyo “copy paste” Ferrán (Robert Fantacuca y sus otros 18 personajes). Play entonces se regresaría a La Mega junto a sus inseparables compañeros (que aún no me sé sus nombres, luego de años luz al aire). Deja Gugulear un momento. Ok, ya. Playmaker regresaría a La Mega junto a Deporte PR, Felipe Martínez, Odannys y el Juancho. Esos mismos.

Molusco es actualmente el productor (junto a Playmaker) de La Garata, desde que estaba en La Mega. Molusco se lo había llevado para Youtube, donde actualmente mantienen el show de una hora, al mediodía, lunes a viernes. Pero lo que me aseguran ahora es que La Garata regresará a La Mega al mismo horario donde estuvieron muchos años (con más duración de la que tienen actualmente). No tengo pruebas, pero tampoco ninguna duda de que el motivo de esta mudanza son los $$$ y que los números no estaban funcionando como esperaban en lo digital. Play tiene su canal de Youtube también y le va bien. Pensando yo acá, ahora todo lo que genere en Youtube es pa él y su combo, no tiene que dividir la ganancia con Molusco (si es que Play ganaba algo de eso, desconozco). Ya se sabrá lo que pasó en realidad. Tampoco sé si se llamará La Garata o de otra manera. Para muchos esta movida es sorpresiva, ya que la mudanza de La Garata de La Mega pa Youtube se anunció con bombos y platillos hace tan solo seis meses. Pa ser sincero, yo de vez en cuando escuchaba La Garata en La Mega. Nunca la escuché en Youtube. No sé ustedes. Ya sabremos de más info luego de esta columna, pero ustedes, como siempre, se enteraron #PrimeroConElNalgo.

El reguetonero se convirtió en abuelo

Me aseguran que un conocido y famosísimo reguetonero boricua se convirtió recientemente en abuelo y lo tiene bien callao. He stalkeao todas sus redes y de su familia y nacarile. Nadie pone ná, me imagino por qué y les doy la razón. Me dicen que fue un varoncito y que nació prematuro el pasado 16 de agosto. Ya se imaginarán la preocupación, no es para menos. Mis oraciones por su salud y con todos ellos. Me informan que a finales de julio fue el baby shower en Puerto Rico y que el reguetonero supuestamente no estuvo presente ni otros familiares. Felicidades a ambas familias por la llegada de este angelito a sus vidas. Aquí sí me tengo que aguantar y no puedo dar el nombre pero tarde o temprano se sabrá. Lo veremos todo en las redes, como siempre. Pero ustedes se enteraron comoquiera y como siempre #PrimeroConElNalgo.