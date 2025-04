Secretario de la Gobernación amenaza a portavoz popular en el Senado con acción por “difamación”

El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, respondió este viernes a señalamientos del senador popular Luis Javier Hernández sobre la venta de la firma de cabildeo Politank, al advertirle que puede ir en su contra con una demanda por difamación.

Domenech calificó como falsas las expresiones del portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, quien alegó que la venta del negocio fue “ficticia” al analizar el expediente y las declaraciones de la nominada secretaria de Estado, Verónica Ferraiuoli, en su vista de confirmación sobre una supuesta deuda de $4 millones de Politank a su sociedad de bienes gananciales. A través de declaraciones escritas, el esposo de la secretaria de Estado afirmó que la transacción fue completada el 1º de enero de 2025, antes de que él y Ferraiuoli asumieran sus cargos.

“Como demuestra tanto el Informe Financiero de Ética y el Estado Financiero (ambos de carácter confidencial) que mi esposa, la secretaria de Estado, licenciada Verónica Ferraiuoli, le presentó a ambos cuerpos legislativos, la transacción de la venta del negocio (Politank) fue pagada en su totalidad el 1ro de enero de 2025. Cualquier persona que haya visto los documentos que se presentaron y digan lo contrario, tengan por seguro que enfrentarán una demanda por difamación”, expresó Domenech.

“Aún las figuras públicas no se les puede difamar con claro menosprecio a la verdad como lo está haciendo el senador Luis Javier Hernández”, agregó.

El funcionario hizo las declaraciones después de que Hernández dijo a Metro en una entrevista que la transacción de venta de la firma fue ficticia, tras las inconsistencias en las versiones de Ferraiuoli durante la vista pública de confirmación en el Senado. La designada secretaria de Estado habló sobre la transacción y la supuesta deuda a preguntas de la senadora popular, Ada Álvarez.

Sobre esa respuesta, Ferraiuoli dijo en entrevista Punto por Punto con Metro que “a mí se me preguntó que si los documentos que yo había sometido… me preguntó sobre una deuda de 4 millones y otros dineros y me preguntó si ese era el precio de venta. Yo le dije que no, porque eso incluía otras demandas, o sea, otras cuentas por cobrar. Pero nuevamente el informe es al 31 de diciembre”. Indicó que se refería a que el informe cubría hasta el 31 de diciembre y que la transacción se completó inmediatamente después.

La designada secretaria de Estado aseguró que no existe deuda pendiente con la firma Politank.

Las expresiones de Domenech se dan en momentos en que continúa el tenso proceso legislativo para la confirmación de Ferraiuoli, quien sigue buscando votos dentro y fuera de la delegación del Partido Nuevo Progresista.

*Nota de transparencia - En octubre de 2018, Francisco Domenech demandó a Metro y a Noticel por alegada difamación en la cobertura del caso de violencia domésticaque protagonizó en abril de 2018 contra su esposa. La demanda se centró en la publicación de que el entonces cabildero había mentido en la información que proveyó para la orden de protección que emitió el tribunal. Los tribunales determinaron que la información publicada no era falsa, ni difamatoria.