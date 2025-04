Luis Javier Hernández cataloga venta de firma de Domenech como “ficticia”

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, catalogó la venta de las acciones de la firma de cabildeo Politank― que tenía como socio principal al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech― como una ficticia.

“Cuando revisamos el informe, que de hecho se erradicó tarde, a horas de la vista (de nombramiento de la designada secretaria de Estado, Verónica Ferraiuoli), yo tuve la oportunidad de revisarlo y, cuando me percaté, no hay realmente una transacción. Es una venta ficticia interna donde se emite un pagaré de deuda a favor del matrimonio de Domenech-Ferraiuoli, que eran los accionistas de la compañía y ahora en lugar de ser accionistas, son dueños de la compañía por un pagaré que le debe la misma por $4 millones de dólares que no le han pagado”, comentó el legislador en entrevista con Metro al Mediodía.

“No ha habido una transferencia económica al momento en que tú y yo estamos hablando, solamente tienen una deuda por cobrar a Politank”, añadió.

El exalcalde de Villalba explicó que tanto Domenech como su esposa, Ferraiuoli, continúan siendo los dueños de la empresa.

“Antes eran dueños por acciones, ahora son dueños porque la compañía le debe la gran cantidad, si no toda, de los activos”, precisó.

Continuó: “Si tú le vendes un negocio a alguien, tú esperas que te dé a cambio algo, no esperas que te dé un papel donde te diga que te debe porque técnicamente no se ha confeccionado la transacción. Hasta que no haya un depósito de los $4 millones de dólares en alguna cuenta de este matrimonio, no se perfecciona la venta”.

El portavoz de la Pava en el Alto Cuerpo afirmó que se trata de una “puerta giratoria” puesto que, la compañía tiene una veintena de organizaciones como clientes que tienen contratos con el Gobierno.

“¿Con qué va a trabajar Politank si no es con los socios que tienen de cabildeo dentro del Gobierno?“, cuestionó.

Hernández Ortiz además puntualizó que la acción de cabildear no es ilegal, siempre y cuando, los principales funcionarios del Gobierno “no dominen quienes entran a ese cabildeo”.

“Estamos hablando de que Domenech es el secretario (de la Gobernación), el jefe de todos los secretarios de toda la agencia y Verónica Ferraiuoli es la secretaria de Estado, que es la posición más importante no electa y se convierte en gran parte del tiempo que la gobernadora está afuera en gobernadora interina. Y la gobernadora le abroga funciones ejecutivas en gran parte”, enfatizó.

Actualmente, los cabilderos registrados por la firma ante el Departamento de Justicia (DJ) son el excontralor electoral, Manuel Torres, el exsecretario de Estado, Kenneth McClintock. Luego de la salida de Domenech, Torres se convirtió en el jefe ejecutivo.

El tema de los cabilderos ha sido objeto de debate. Tanto así que el también director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) emitió un memorando (OSG-2025-001) instruyendo a todas las agencias a garantizar transparencia sobre las gestiones realizadas entre contratistas, cabilderos y jefes de agencia.

Según había detallado el propio Domenech en declaraciones escritas, la directriz tiene tres puntos claves:

“Primero, les brindan a las entidades y jefes del Poder Ejecutivo una instrucción de que no pueden mantener contratos de servicios profesionales con una persona que reciba algún tipo de compensación para cabildear en la misma entidad con la cual tiene un contrato. Esto incluye a las oficinas, programas, juntas, dependencias, administraciones y oficinas adscritas a la entidad gubernamental contratante, independientemente de su nombre o denominación.

Segundo, les proveen instrucciones a las agencias sobre cómo deben canalizar cualquier petición o gestión de cabildeo. Al respecto:

Tienen que asegurarse que la persona está registrada en el Registro de Cabilderos, el que ha sido actualizado en la página del Departamento de Justicia (DJ);



Tienen que informar, de antemano, al jefe de la agencia, corporación o instrumentalidad pública, quién es el cliente y cuál es el asunto específico que interesan discutir.

Tercero, establecen que todo contrato de servicios profesionales que una agencia suscriba, tiene que incluir una cláusula donde el contratista reconozca y acepte, como condición esencial de la contratación, que no puede cabildear en la misma agencia que lo está contratando y, que si lo hace, el contrato puede ser cancelado inmediatamente", manifestó.

El secretario de la Gobernación aseveró que su fin es promover “la transparencia en la gestión gubernamental, evitar conflictos de intereses y proteger los derechos, y el fisco”.