¡Sie7e se borra tatuaje que se hizo con su exesposa!

¡La cosa está caliente con mi BFF el cantante que no usa calzoncillos, Sie7e, y su ex esposa Jessica! Y tengo todas las evidencias. Les cuento el bochinche ahora. Dame un break.

Ok, vamo al mambo. Yo pensaba que todo estaba chilin luego de que el cantante David Rodríguez, conocido como Sie7e decidiera terminar la relación con su esposa (aunque no se casaron legalmente) por 23 años, Jessica Rodríguez, madre de su hijo de 19 años. En febrero de este año, aquí en esta columna #PrimeroConElNalgo les informé de esta ruptura, en la cual Jessica me dijo que estaba muy dolida ya que tenía esperanzas en volver con él. Si vamos más pa atrás, en octubre 2023 en esta misma columna bochinchosa, los entrevisté a ambos y me confirmaron la separación. Incluso, Sie7e me dijo que estaba hasta “de luto”. Sie7e hasta compuso una canción “Ya no tengo tu love”, en su producción “Origami”, describiendo lo vivido con Jessica, a quien esto le cayó como a cualquiera le cae el Playmaker (como una patá ya ustedes saben dónde). Recordemos todos que Sie7e le compuso y dedicó “Tengo tu love” a Jessica, cuando estaban juntos y se daban cucharadas de hummus con los brazos entrelazados bien románticos.

Pero tras meses de separación, ya Jessica, según me dijo en la columna, sospechaba que él tenía otro LOVE, que resultó ser la empresaria, mi también BFF, Waleska Rodríguez “La Veganista”, dueña de restaurante. En ese momento, el amor entró por el garbanzo, ya que ambos son veganos. Lo cierto es que luego de eso, tanto el cantante de la cabeza pelá y Waleska, luego de que ella se la pasara mostrando su amor por él, decidieron guardarse de las redes en el #EscóndeteDelNalgoChallenge y no mostrarse más (o casi nada). Total, como si yo no me diera cuenta de las cosas o que mis agentes malalechísticos que tengo en todos lados, me informaran. Sé que siguen juntos disfrutándose su IMPOSSIBLE MEAT, aunque ya no se les vea públicamente en redes.

Pero…ahora es que esto se pone bueno. Saca el maví con el jamón con piña mientras sigues leyendo.

Mirando las redes de Sie7e, presentao al fin que soy, compartió en estos días un story de Instagram en el cual una chica que trabaja en un establecimiento donde hacen tatuajes lo tagueó con un selfie, emocionada de tener al cantante allí tatuándolo. La chica acompañó el selfie con 2 fotos del nuevo tatuaje que le había hecho en una mano. Pero Sie7e, en su repost, le borró las fotos de sus manos con el nuevo tatuaje, solo dejó el selfie. A mi entender, como queriendo tratar de que nadie se enterara. Pero hellooo ¿quién se dio cuenta? El Chumborazzi, digo, Nalgorazzi (habré perdido las nalgas al rebajar pero lo de chismoso lo llevo en la sangre). El detalle es que en esa misma mano donde Sie7e se hizo el nuevo tatuaje (y con las que hace otras cosas más), tenía uno grande que se había hecho (y diseñado juntos) con su esposa Jessica hace muchos años. Ella lo tiene en su espalda baja, bien baja. Es el mismo y exacto tatuaje. Husmeando, digo, stalkeando, digo, buscando en un post viejísimo de Sie7e en su Facebook, allá para el 2011, el cantante le explicaba a su “familión”, acompañado de una foto ilustrativa, que junto a Jessica diseñaron ese tatuaje (míralos en la foto en esta columna) en la celebración de su 10mo aniversario como pareja. “El tatuaje nos representa a cada uno y a la paz que encontramos cuando estamos juntos”, dijo el coquipelao en ese entonces. En el vídeo musical de “Tengo tu love”, Jessica es la modelo y ambos tatuajes salen como 300 veces. Regálenle par de views en monetización de Youtube pa que se den cuenta de lo que les estoy hablando. Desconozco si esta chica que le hizo el tatuaje nuevo fue la misma que le borró el viejo. En la foto de esta artista del tatuaje junto a Sie7e, se puede apreciar la cicatriz con la forma del tatuaje viejo grande (ya borrado) que tenía en su mano, en la parte de arriba de su muñeca, para ser exactos.

Para ser honesto, me chocó esto porque, en mi caso, no me borraría un tatuaje que significó mucho para mí y para mi pareja en ese momento. Es como si no quisieras saber nada más de ella o no querer recordarla cada vez que se mirara la mano. No sé si fue idea de él o una petición de su novia Waleska, lo cierto es que desconozco eso. Tampoco sé si Sie7e se molestó por un vídeo que publicó hace poco su ex Jessica en su Instagram donde muestra brevemente su tatuaje estando boca abajo en una cama con sábanas blancas de 25 hilos y su espalda vegana desnuda. A lo mejor se picó. Así que Sie7e ha sucumbido en la fiebre de los famosos que se borran tatuajes de sus ex.

Mi pregunta es ¿cómo le habrá caído esto a Jessica? Supongo que muy mal. La ruptura a ella le dio durísimo. A Sie7e también pero más a ella. Les prometo que le voy a preguntar. A Sie7e pues…no le voy a preguntar.

¿Qué ustedes piensan de esto? Déjame tu sentir en los comentarios. Te voy a leer. Búscame en Instagram, X y Facebook como Nalgorazzi. En TikTok me consigues como elnalgorazzi.

Se enteraron de este bochinchón, como siempre #PrimeroConElNalgo.