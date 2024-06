¡Felicidades! Luisa Sotero culmina sus estudios en Derecho

La periodista de “Telenoticias” (Telemundo), Luisa Sotero Franceschini, se graduó este martes de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (Inter).

Según relató la comunicadora a través de sus redes sociales, el pasado viernes fue honrada con una medalla por su promedio académico. Además, recibió la medalla Harvey B. Nackman.

“Quiero compartir y recordar una noche muy especial del pasado viernes. Ese día fue la Noche de Logros. Esa noche, fui honrada con una medalla por promedio y con la medalla Harvey B. Nackman. Durante mi tiempo de estudiante me dedique a realizar diversas clínicas; entre ellas la de ver casos de Violencia Domestica, un tema que me apasiona. Estos logros son testimonio del esfuerzo y dedicación, pero también de algo mucho más grande. Hace unos años me preparaba para mi primer alegato y hace unos meses ganamos el campeonato nacional de derecho Miguel Velázquez, algo que deseaba desde mi primer alegato en la clase de Investigación de la Inter Derecho. Tras cuatro años me atreví a participar con un excelente equipo y excelentes profesores”, escribió.

Asimismo, reflexionó sobre los momentos difíciles que enfrentó en medio de su lucha contra el cáncer. El pasado mes de febrero, la comunicadora reveló que fue diagnosticada con cáncer de seno a sus 27 años de edad. La periodista decidió compartir su historia para hacer un llamado de conciencia a los jóvenes que estén pendientes a su cuerpo y acudan a realizarse exámenes médicos con tiempo.

“Cumplí muchas metas, pero no lo hice sola. Durante la mayoría de ese tiempo, enfrenté una batalla personal de manera silenciosa: el cáncer. No hubiera podido lograrlo sin el apoyo incondicional de mis colegas, quienes me ayudaron a estudiar y mantenerme enfocada en mis objetivos. En algún momento quería darme de baja pero ellos me detuvieron e hicieron lo posible por convertirse en mis mentores mientras me sometía a tratamientos y operaciones. Hoy, al mirar hacia atrás, veo un camino lleno de desafíos, pero también de triunfos. Gracias a todos los que estuvieron a mi lado. Gracias Derecho. Fueron tiempos desafiantes pero me siento bien con cada una de las experiencias en investigaciones, asistencia de profesores, consejo, entre otros que me formaron”, añadió.

Luisa se graduó de comunicaciones de la Universidad del Sagrado Corazón y, posteriormente, realizó una maestría en la Universidad de George Washington.