Candidatos del PNP y el PPD le dan bienvenida a movida de Bad Bunny para inscripción electoral

Tanto Jenniffer González como Jesus Manuel Ortiz, candidatos del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD), dieron la bienvenida ayer a la iniciativa del cantante de música urbana, Bad Bunny para promover la inscripción electoral de jóvenes de cara a las elecciones de noviembre.

Las reacciones de los políticos surgieron durante sus respectivas entrevistas en Punto por Punto con Metro Puerto Rico. Rimas Entertainment y Bad Bunny anunciaron una oferta 2x1 para el “Most Wanted Tour” en Caribbean Cinemas, pero solo si tienes tarjeta electoral. “Sácala y perrea”, leía la promoción en redes sociales.

“¡Que bueno! Buenísimo. Mientras más gente se inscriba, que la gente vote. Los que creemos en la democracia nos encanta que la gente participe del proceso democrático, porque para eso manda la mayoría. Y cuando la gente vota ese ese es un mandato. Yo, yo me he beneficiado de ese mandato ayer, en este domingo, en una primaria. Así que claro que sí. Es más que las jóvenes participen. Yo estoy reclutando jóvenes en mi campaña también”, expresó la candidata a la gobernación del PNP.

Mientras que el candidato popular también calificó como positiva la iniciativa del cantante que hoy inicia una serie de tres conciertos en el Coliseo de Puerto Rico.

“Me parece muy bien, me parece muy bien. Nosotros necesitamos la participación de los jóvenes y esos distintos tipos de iniciativas son buenas. Nosotros en el partido vamos a través de del Comité de Futuro, que es un programa especial que tenemos a trabajar una campaña de inscripción de jóvenes, porque me parece importante que participen”, dijo Ortiz. Agregó que su llamado a los jóvenes y el resto del electorado es que evalúen los candidatos a la gobernación en profundidad. “Hay gente que puede estar en desacuerdo con decisiones o con personas que han estado a cargo del Partido Popular en algún momento y el hecho de que yo sea el presidente del Partido Popular no significa que yo tengo que cargar con una una actuación de otra persona. Las organizaciones están compuestas por gente apolítica, las cívicas, las religiosas, las corporativas y en ese conglomerado de personas hay quienes hacen las cosas bien y hay quienes no, pero uno no puede condenar a la organización. Y en ese sentido, el llamado que yo les hago a todos es a que evalúen realmente nuestras propuestas y que y que al final del camino los candidatos no dependan de un estribillo o no dependan de un reel en TikTok, o no dependan exclusivamente de un planteamiento, sino que nos vean tal y como somos y que nos puedan evaluar en esta perspectiva”, añadió el candidato popular.