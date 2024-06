De llegar a Fortaleza: Jesús Manuel Ortiz cancelará contrato de Luma si se evidencia incumplimiento

El candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, aseguró que de prevalecer en las elecciones de noviembre, examinará el desempeño de Luma Energy y de comprobarse que el consorcio incumple con su contrato, dará paso a la cancelación del mismo.

En entrevista Punto x Punto con Metro Puerto Rico, Ortiz reconoció que aunque la percepción generalizada apunta a que el operador de los sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica en la isla no cumple con su trabajo de forma adecuada, eso hay que demostrarlo antes de hablar sobre cancelar el contrato.

“Yo voy detrás del contrato de Luma. Pero voy detrás del contrato de Luma, asegurándome que realmente ese incumplimiento se puede demostrar. Efectivamente que han incumplido muchos, muchos términos de ese contrato. Creo que hay una percepción en el país y en los ciudadanos y yo me veo como un ciudadano más (que cree) que no se ha cumplido el contrato. Y el problema ha sido que el Gobierno no nos ha colocado en la posición de demostrarlo”, sostuvo el candidato.

Al calificar de inaceptable la situación de falta de energía eléctrica por la que atraviesan desde días recientes miles de clientes de Luma, Ortiz auguró un análisis de la labor que realiza el consorcio energético.

“Yo como gobernador, yo me voy a asegurar –y voy a estar haciendo unos planteamientos sobre eso de análisis– de analizar y demostrar el incumplimiento de ese contrato para que la acción que se vaya a tomar esté sustentada. Es lo que yo he planteado desde el día uno y me sostengo en eso. Es inaceptable lo que está pasando con Luma. Es inaceptable lo que vemos en esta semana, la falta de explicación, la falta de autorización de los fondos federales...”.

Añadió que de demostrarse el incumplimiento, “pues por supuesto que tiene que haber consecuencia”.

Retos para el PPD

El candidato a gobernador, quien prevaleció en la primaria del domingo pasado sobre el senador Juan Zaragoza, opinó que el total de 134,579 votos emitidos en la primaria del PPD por los candidatos a gobernador no significa que la base de la colectividad se encuentre en ese renglón de votante y aseguró que hay personas que prefieren no votar el día de la primaria.

“En esta primaria, en pueblos donde hubo primaria PNP y primaria popular para alcaldías, nosotros hemos tenido más participación. En Mayagüez, participaron casi 7,000 versus una cantidad mucho menor del PNP y hay otros pueblos donde igual fue así. Así que yo creo que, y es lo que yo he estado diciendo este año, hay ola popular”, afirmó, al asegurar que el PPD debe dejar de ser tímido al contestar el ataque por parte de “ambos extremos” de la política en Puerto Rico al “centro político” que representa la Pava.

Ortiz indicó que como parte del proceso para identificar retos en la colectividad de cara a la elección de noviembre realizará reuniones con el liderato del partido.

“Hay que hacer un análisis y de hecho yo tengo ya programadas mis reuniones con todo el liderato la semana que viene con alcaldes, presidentes municipales, todos los candidatos a la Legislatura”, explicó y afirmo que es necesario “analizar los resultados, ver dónde hay debilidades y trabajar fuertemente en fortalecer esas debilidades. Yo no vengo a tapar el cielo con la mano. Donde haya un asunto que hay que ajustar, hay que hacerlo si queremos ganar y como queremos ganar, lo vamos a hacer”.

Entre esos ajustes mencionó el rol del PPD como fiscalizador.

“Creo que el elemento de la fiscalización es uno de los principales asuntos a trabajar que tiene el Partido Popular y yo lo he vivido como presidente. Ha sido difícil por distintas razones. Yo no voy a entrar en eso aquí, pero ciertamente yo creo que (el fallido aspirante a una candidatura al Senado por el PPD) Carlos Díaz proyectó una de las debilidades que ha tenido el partido en tiempos recientes y es la falta de fiscalización concertada”, dijo Ortiz.

Contienda con González y Dalmau

En relación a la contienda electoral por la gobernación frente a Jenniffer González del PNP y Juan Dalmau del PIP, Ortiz dijo estar enfocado en que los electores conozcan su carácter así como su visión del país y las propuestas del PPD.

Sobre el estilo político fuerte de González, el candidato del PPD sostuvo que “el estilo de cada cual es el estilo de cada cual. Yo tomo muy en serio esta carrera. Para mí no es un espectáculo mediático, para mí no es una competencia de simpatía, para mí no es un reality show. Yo vengo a plantearle a la gente y a presentarme al país tal y como soy y estarán de acuerdo conmigo en unos temas. No estarán de acuerdo en otros, pero sí tienen la certeza de que soy genuino tal y como soy. No me quiero presentar con maquillaje”.