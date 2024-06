Jenniffer González insiste en las tablillas para los “four track”

La candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, reiteró su propuesta de emitir tablillas para vehículos todo terreno (four track) a pesar de que los mismos no son aptos para ser conducidos en carreteras principales.

González, quien prevaleció el pasado domingo en la primaria sobre el gobernador Pedro Pierluisi, favoreció regular la operación de esos vehículos, aunque con ciertas limitaciones, dado que en la actualidad son utilizados de forma ilegal en vías públicas en la isla.

“La realidad es que hoy están por la libre, porque se ven muchos vehículos todo terreno transitando carreteras principales, carreteras rurales, sin tablilla. Muchos de ellos tienen accidentes, no se cubren la cara y terminan en Centro Médico. Son vehículos costosos para los que tú no tienes que sacar una licencia”, argumentó González durante una entrevista Punto x Punto.

La comisionada residente reconoció que aunque muchos de estos vehículo no están diseñados para ser conducidos en carretera, hay manufactureros que aprueban dijo utilizando ciertos aditamentos como cinturones de seguridad, luces y gomas especiales, entre otros.

Argumentó que requerir una licencia para operar los “four track” en carreteras secundarias y terciarias traerá varios beneficios.

“No estamos hablando de autopista ni carreteras principales, pero es mucho más fácil porque si esa persona delinque o se excede o hace cualquier otra cosa que esté prohibida por ley, el guardia puede darle una multa y vas y vas contra la licencia y vas contra el vehículo, pero ahora mismo no tienes nada”, sostuvo.

Dijo que el ingreso por concepto de esas tablillas podría destinarse al retiro de los policías o al Centro Médico.

Arremete contra Luma Energy

González arremetió contra el consorcio energético Luma Energy que ha vuelto a generar críticas por los apagones recientes que han dejado sin servicio eléctrico a miles de sus clientes.

La candidata a la gobernación sostuvo que el operador de los sistemas de transmisión y distribución de electricidad en la isla carece de fiscalización.

“Al no tener fiscalización y estar por la libre y el haber dicho que pueden hacer lo que les venga en gana, pues creen que tienen autoridad para mantener a Puerto Rico a oscursa. Y eso para mí no solamente es inaceptable, es irresponsable... Lo más que me preocupa es que estamos ya en la temporada de huracanes y que me vengan a decir que un pajarito tumbó una línea de transmisión...”, cuestionó.

Advirtió sobre el impacto que un ciclón pueda tener en el sistema eléctrico y las consecuencias de un apagón prolongado sobre la economía. “Estamos hablando de que estamos perdiendo empresas manufactureras que representan el 47% de nuestra economía porque no tenemos un sistema eléctrico estable”.

González aseguró que es necesaria un escrutinio intenso de la labor de la privatizadora, lo que a su juicio no ha ocurrido. “Yo creo que aquí el contrato en la Oficina de Alianzas Público Privadas hace rato debía estar encima de esta compañía. Lo mismo el Negociado de Energía y lo mismo las agencias relacionadas a mantener el sistema eléctrico”, añadió la candidata del PNP, quien aseguró que no se opone a que un ente privado opere el sistema eléctrico.

Cuestiona lenta transición al gas natural

La comisionada residente cuestionó que al presente aún no exista una planta generatriz en Puerto Rico que haya sido actualizada para operar con gas natural, asunto al que dará prioridad de resultar electa gobernadora.

(”La transición a gas natural es la) más económica, más limpia y más eco amigable. Obviamente, esto puede tomar de 4 a 5 años si es una planta nueva o si es una un retrofit. Arreglar una planta existente y cinco o seis años si es una construcción de una planta nueva. ¿Cuántos permisos se han sometido para construcción de una planta nueva? Creo que ninguno. ¿Cuántos permisos han sometido para retrofit de alguna de estas plantas? Creo que ninguno. Ojalá me equivoque. ¿Cuánto tiempo llevamos desde el huracán? Ocho años. Ya hace rato tuviéramos los permisos para la construcción de una de estas plantas”, dijo.