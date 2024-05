Figuras públicas celebran por todo lo alto el Día de las Madres

En el marco de la celebración del Día de las Madres, varias figuras públicas puertorriqueñas acudieron a sus redes sociales para mostrar el amor incondicional que le tienen a sus progenitores, parejas y demás familiares.

Tal fue el caso de la periodista de “Telenoticias” (Telemundo), Marjorie Ramírez, quien, en un hermoso gesto de amor y gratitud, le dedicó un emotivo mensaje a su hijo, Fabián André, expresando lo orgullosa que se siente de ser su madre y lo agradecida que está por la felicidad que él le brinda cada día.

“Gracias Dios por darme la dicha de ser madre de Fabián André. ¡Qué mucho he aprendido y lo que me falta! A mi mami que ya no está conmigo, le agradezco sus enseñanzas y al igual que ella fue una excelente madre conmigo, yo lo seré con mi hijo. Te extraño aunque siempre estás en mi corazón”, escribió la comunicadora.

La progenitora de Ramírez, Mirta Flor Espinosa Hernández, falleció el pasado mes de abril. En entrevista con Metro Puerto Rico para el año 2014 , la reportera describió a su mamá como su “mayor ejemplo” y “un ser humano excepcional”.

Por otro lado, Walter Soto León acudió a sus plataformas sociales para dedicar un mensaje a su esposa, Zugey Lamela, quien este año celebra por primera vez el Día de las Madres.

“¡Tanto que lo soñamos, tanto que lo deseamos y, gracias a Dios, por fin podemos celebrar tu primer Día de las Madres! Felicidades también para quien le debo todo: ¡mi amada madre! Esta nueva experiencia me hace venerarte y amarte más. Dios te conceda mucha salud… Besos y abrazos llenos de amor para mi suegrita, para mi hermana y para todas las madres en este y todos los días”, comentó Soto León.

Quien también se unió a las festividades fue el periodista de “Noticentro” (Wapa Televisión), Normando H. Valentín, quien felicitó a su nuera.

“Mi nuera, Angie Villano, celebra su primer día de madres. ¡Felicidades a ella en este día tan especial… la mamá de AJ, el canito —nombre familiar que se le da a la persona rubia o de pelo colorado— de la casa Valentín”, compartió.

Igualmente, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, no se quedó atrás y compartió un emotivo mensaje en honor a su madre.

“Mami, nada me hace más feliz que ver esa sonrisa. Te lo debo todo, desde quién soy como persona, padre y abuelo, y especialmente mi fe. Gracias, cada día contigo es una bendición. Seguiré guardando tus recuerdos por ti, siempre en mi corazón. Te amo”, destacó el primer mandatario.