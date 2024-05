LCDLF 4: “Divaza” y Ariadna sorprendidos con el escándalo de Patricia Corcino y “los globos negros”

Los exhabitantes de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), Pedro Luis Joao Figueira, mejor conocido como “La Divaza”, y la modelo colombiana Ariadna Gutiérrez, se mostraron sorprendidos tras conocer a través de las redes sociales el escándalo que involucró a la animadora boricua Patricia Corcino y “los globos negros”.

En medio de una transmisión en TikTok, los integrantes del cuarto Tierra se enteraron que Corcino, quien es participante de la dicha temporada, fue captada en imágenes, una noche anterior del asesinato de su entonces pareja, llevándole un detalle a su pareja. Este estaba hospitalizado por un dolor abdominal.

Aunque se negaron a hablar de la situación por “fuerte” y “delicada”, ambos mostraron rostros de sorpresa ante los comentarios de los cibernautas.

Vinculan a Patricia Corcino con hombre que mataron en hospital de Caguas

En aquel entonces, se alega que Patricia, quien fue participante del desaparecido programa “Nuestra Belleza Latina” y el certamen Miss Universe Puerto Rico 2013, visitó a la víctima en el dicho hospital y le llevó unos globos negros.

Recomendados

Pedro Marrero Díaz fue abatido a tiros frente a su madre en el Hospital HIMA de Caguas, a inicios de agosto 2018.

“Divaza” y Ariadna sorprendidos con el escándalo de Patricia Corcino y “los globos negros”

Hace unos meses, la expareja de Corcino, el exponente urbano Dalex, lanzó el tema “Globos negros”, donde hace alusión a infidelidades y asegura en una estrofa que: “Peliculera, Hollywood. Pasa la página, Jean Book. Ya to’ saben quién eres tú, uh, uh. Por más que vaya’ a Molu y des un media tour, ya sabemo’ lo que das tú, uh, uh”.

LCDLF 4, que inició el martes, 23 de enero de 2024, ahora cuenta con 9 habitantes luego de las eliminaciones de Christian Estrada, Leslie Gallardo, Fernando Lozada, Mariana González, Sophie Durand, Daniela Alexis “Bebeshita” Barceló, Robbie Mora, Guty Carrera, Alfredo Adame, “La Bronca”, Isis Serrath Gutiérrez, Ariadna Gutiérrez, Clovis Nienow y Cristina Porta, las renuncias de Thalí García, Gregorio “El Titi” Pernía y Pedro “La Divaza” Figueira y la expulsión de Carlos Gómez.

La final de la temporada se realizará el lunes, 20 de mayo.

Cristina Porta llama “falsos” a estos tres habitantes de “La Casa de los Famosos 4″

La periodista y publicista española Cristina Porta, la decimocuarta eliminada de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), arremetió contra tres habitantes que siguen en la competencia y los considera “falsos”.

Julián Gil sobre Maripily: “Ahora que ella está triunfando todo el mundo se cuelga”

“Romeh es falso, eso es así. Yo le llamo “El profesor” le apodo así porque es todo como muy correcto, pero por detrás dice algo que vas oyendo, que te van diciendo otros, pero por delante te hace buena cara, pero al final también es tu rival”, dijo Porta en entrevista con Jimena Gállego a minutos de salir de la casa-estudio.

Lupillo se enfrenta otra vez a Maripily en LCDLF 4 y deja entrever que la demandará

Por esta razón Maripily Rivera supera a Madison Anderson en “La Casa de los Famosos 4″

Esta mencionó, además, a la boricua Maripily Rivera y al cantante mexicano Lupillo Rivera.

“Maripily también sin quererlo porque de verdad siento que Maripily no tiene un papel. Es así y no se da cuenta que te dice ‘te quiero’ y ‘te odio’ en un minuto de diferencia. Lupillo también obviamente... ha cambiado de cuarto. Lupillo está feliz porque hoy [lunes] me he ido y a la vez también estará triste”, sostuvo.

Maripily y Cristina tuvieron varios enfrentamientos durante las últimas semanas.