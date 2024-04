Julián Gil sobre Maripily: “Ahora que ella está triunfando todo el mundo se cuelga”

El actor argentino-boricua Julián Gil aseguró nuevamente en un video colgado en sus redes sociales, que apoya a la empresaria Maripily Rivera para ganar la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), con quien mantiene una amistad de más de 20 años.

Eliminan a la controversial Cristina Porta de “La Casa de los Famosos 4″

Julián Gil se transforma en una maravillosa ‘drag queen’

“La gente me ha escrito muchísimo sobre todo preguntándome mi opinión sobre quién va a ganar La casa de los famosos y les confieso que he seguido el proyecto desde el principio porque tengo varios amigos ahí y desde el día uno dije y me sostengo que va a ganar Maripily, eso es definitivo”, dijo Gil.

Lupillo se enfrenta otra vez a Maripily en LCDLF 4 y deja entrever que la demandará

Recomendados

El actor sostuvo, además, que aunque le da felicidad el apoyo que ha tenido Rivera en el dicho programa, que culmina a finales de mayo, este reconoció que muchas personas “se cuelgan” del momento exitoso que está teniendo Maripily.

Por esta razón Maripily Rivera supera a Madison Anderson en “La Casa de los Famosos 4″

“Mucha de esa gente que hoy en día la está apoyando y está colgándose de Maripily son gente que en su momento hablaron mal de ella, mucha gente que se burlaron de ella. Yo de alguna manera he sido víctima de lo que ella ha vivido por muchísimos años: señalamientos, las veces que la juzgaron, todo lo mal que hablaron de ella… Entonces ahora que ella está triunfando todo el mundo se cuelga, pero mucha gente que está colgada ahí fue mucha gente que le hizo bullying hasta hace poquito, hasta hace tres meses antes de que entrara a La casa de los famosos todavía era mucha gente que le hacía bullying y eso no se vale”, dijo.

“Ella va a ganar. Quiero que sepan que, aunque es un tema ya boricua de que nosotros la estamos apoyando y que nosotros vamos a sacarla ganadora, mucha gente en muchos lugares que no son boricua también la están apoyando, gente de México, de Colombia, de Venezuela, Guatemala, Honduras, Salvador, toda esta gente la están apoyando”.

Julián Gil sobre Maripily: “Ahora que ella está triunfando todo el mundo se cuelga”

Zuleyka Rivera se une a la fiebre de LCDLF 4

La modelo y Miss Universo del 2006, Zuleyka Rivera, se unió a la fiebre de los puertorriqueños al apoyar a María del Pilar Rivera “Maripily” para que se salve de la eliminación este lunes en “La Casa de los Famosos” de la cadena Telemundo en los Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, Zuleyka Rivera, publicó un video donde asegura que es la primera vez que vota por Maripily quien ha sido nominada en múltiples ocasiones.

“Estoy votando por primera vez por Maripily”, expresó Rivera en el video.

Múltiples figuras del espectáculo han mostrado su apoyo por la puertorriqueña que es una de las competidoras más fuertes del reality show y hasta el momento ha sido salvada en todas las ocasiones que ha sido enviada al cuarto de eliminación.