Por esta razón Maripily Rivera supera a Madison Anderson en “La Casa de los Famosos 4″

Luego del decimocuarto proceso de nominación en la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), la empresaria boricua Maripily Rivera superó en nominaciones a su compatriota y ganadora de la tercera edición del programa; Madison Anderson Berríos.

Jay Fonseca aclara declaraciones contra relacionista de Maripily Rivera

Maripily Rivera llama “mosquita muerta” a Madison Anderson

Rivera, de 46 años, fue nominada por séptima vez, superando así a Madison, quien tuvo seis nominaciones en su temporada y empatando con el mexicano Clovis Nienow. Este fue eliminado sorpresivamente la semana pasada.

Clovis Nienow revela lo que aprendió de Maripily y pide disculpas a los boricuas

Recomendados

Hasta el momento, Maripily es la concursante de esta temporada más nominada por sus compañeros para salir de la casa-estudio. La siguen Rodrigo Romeh y Cristina Porta, quienes tienen seis sentencias cada uno.

Mientras, el participante con más nominaciones de las cuatro temporadas, sigue siendo el modelo colombiano-español; José Rodríguez de LCDLF 3 con 9 sentencias. Este se posicionó en el quinto lugar de la dicha temporada.

La temporada de Madison duró 94 días, es decir 14 semanas, mientras LCDLF 4 durará 17 semanas. Su final está pautado para la tercera semana del mes de mayo 2024.

Por su parte, la ganadora de la primera temporada; la venezolana Alicia Machado, tuvo cinco nominaciones y la actriz mexicana Ivonne Montero; ganadora de la segunda temporada, solo acumuló tres nominaciones.

En la semana 14, Maripily se encuentra nominada junto a: Patricia Corcino, Cristina Porta, Lupillo Rivera, Paulo Quevedo, Aleska Génesis, y la actriz mexicana Geraldine Bazán.

LCDLF 4, que inició el martes, 23 de enero de 2024, ahora cuenta con 10 habitantes luego de las eliminaciones de Christian Estrada, Leslie Gallardo, Fernando Lozada, Mariana González, Sophie Durand, Daniela Alexis “Bebeshita” Barceló, Robbie Mora, Guty Carrera, Alfredo Adame, “La Bronca”, Isis Serrath Gutiérrez, Ariadna Gutiérrez y Clovis Nienow, las renuncias de Thalí García, Gregorio “El Titi” Pernía y Pedro “La Divaza” Figueira y la expulsión de Carlos Gómez.

LCDLF 4: Romeh enfrenta a Maripily por exceso de sal a la hora de cocinar

El modelo y fisiculturista mexicano Rodrigo Romeh conversó con su aliada en la cuarta temporada de “La casa de los famosos″ (Telemundo), la empresaria boricua Maripily Rivera, sobre el exceso de sal y sazones que utiliza para preparar los alimentos.

Causa sensación el exagerado sazón de Maripily en “La Casa de los Famosos 4″

“Lo que pasa es que Melaza me había dicho y Alana que le estabas poniendo [a la comida] mucho aceite y mucha sal a las cosas. Me decían para que no nos fuéramos a poner mal de salud y yo [le dije] ‘ok, yo le digo’”, le dijo Romeh a Maripily.

En las redes sociales se han hecho virales varios videos, donde se observa a Maripily cocinando y le echa bastante sal a su comida.

La final de LCDLF4 se celebrará el lunes, 20 de mayo 2024.