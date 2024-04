Jay Fonseca aclara declaraciones contra relacionista de Maripily Rivera

El abogado y presentador de televisión; Jay Fonseca, desató una controversia en las redes sociales luego de publicar unas expresiones contra el relacionista de la empresaria boricua Maripily Rivera, quien es habitante de la cuarta temporada de “La casa de los famosos” (Telemundo).

Fonseca recordó en las mencionadas declaraciones que el exasesor de comunicaciones del renunciante gobernador Ricardo Rosselló; Carlos Bermúdez, funge como relacionista de Maripily.

El primer post de Fonseca leía: “Resulta ser que el jefe del equipo de comunicaciones de Jenniffer González, y exasesor de Ricky Rosselló que salía en el chat burlándose de los homosexuales, gordos y llamando mujer de más de un hombre a una periodista, también es el BFF y jefe del equipo de Maripily Rivera en La Casa de los Famosos” (sic).

Luego de desatarse una ola de comentarios en las redes sociales entre los seguidores y fans de Rivera, Fonseca colgó un video donde aclara que la publicación no fue en contra de las habitantes boricuas de LCDLF 4.

“ACLARADO EL PUNTO, ¿ESTO ES CIERTO O FALSO? - Esas estretegias de farándula también le funcionaron con la vida íntima de JGo. Sí, mi post claramente era sobre Carlitos Bermúdez y no sobre si Maripily y mucho menos de que yo apoyo a Patricia como alguna gente al garete está diciendo que hasta memes han creado”, sostuvo.

Este añadió que: “Para mi, lo importante es que el país no siga cayendo en las estrategias de farándula que en el pasado han caído. Como vieron, ya con Ricky y Bea Carlitos lo logró. Esas estrategias de farándula también le funcionó con la vida íntima de JGo a lo farándula. Y esas estrategias quedaron en evidencia en el chat de Telegram donde desnudaron esas estrategias trucos y tretas. De eso trató mi denuncia. Si no lo expliqué mejor antes, lo comprendo. Pero, advertidos estamos para que no se diga que no se advirtió”.

Las habitantes puertorriqueñas de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo) quedaron nuevamente en peligro de abandonar la competencia.

Esta vez siete de los 10 habitantes que siguen en el programa quedaron sentenciados.

Los concursantes nominados de la semana 14 de LCDLF 4 son: Maripily Rivera, Patricia Corcino, Cristina Porta, Lupillo Rivera, Paulo Quevedo, Aleska Génesis, y Geraldine Bazán.

Uno de los sentenciados será eliminado el lunes próximo y se convertirá en el decimocuarto expulsado de la temporada.

LCDLF 4, que inició el martes, 23 de enero de 2024, ahora cuenta con 10 habitantes luego de las eliminaciones de Christian Estrada, Leslie Gallardo, Fernando Lozada, Mariana González, Sophie Durand, Daniela Alexis “Bebeshita” Barceló, Robbie Mora, Guty Carrera, Alfredo Adame, “La Bronca”, Isis Serrath Gutiérrez, Ariadna Gutiérrez y Clovis Nienow, las renuncias de Thalí García, Gregorio “El Titi” Pernía y Pedro “La Divaza” Figueira y la expulsión de Carlos Gómez.

La final de la controversial competencia se emitirá el lunes, 20 de mayo.