LCDLF 4: Romeh enfrenta a Maripily por exceso de sal a la hora de cocinar

El modelo y fisiculturista mexicano Rodrigo Romeh conversó con su aliada en la cuarta temporada de “La casa de los famosos″ (Telemundo), la empresaria boricua Maripily Rivera, sobre el exceso de sal y sazones que utiliza para preparar los alimentos.

“Lo que pasa es que Melaza me había dicho y Alana que le estabas poniendo [a la comida] mucho aceite y mucha sal a las cosas. Me decían para que no nos fuéramos a poner mal de salud y yo [le dije] ‘ok, yo le digo’”, le dijo Romeh a Maripily.

En las redes sociales se han hecho virales varios videos, donde se observa a Maripily cocinando y le echa bastante sal a su comida.

La final de LCDLF4 se celebrará el lunes, 20 de mayo 2024.

LCDLF 4, que inició el martes, 23 de enero de 2024, ahora cuenta con 10 habitantes luego de las eliminaciones de Christian Estrada, Leslie Gallardo, Fernando Lozada, Mariana González, Sophie Durand, Daniela Alexis “Bebeshita” Barceló, Robbie Mora, Guty Carrera, Alfredo Adame, “La Bronca”, Isis Serrath Gutiérrez, Ariadna Gutiérrez y Clovis Nienow, las renuncias de Thalí García, Gregorio “El Titi” Pernía y Pedro “La Divaza” Figueira y la expulsión de Carlos Gómez.

Clovis Nienow revela lo que aprendió de Maripily y pide disculpas a los boricuas

El actor y modelo mexicano Clovis Nienow, treceavo eliminado de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), reveló lo que aprendió de la empresaria boricua Maripily Rivera con quien convivió en la competencia por tres meses.

En entrevista con Alexandra Fuentes en el programa “Alexandra a las 12″, Nienow, de 30 años, sostuvo que Rivera fue la persona que le enseñó a ser contundente y directo en los procesos de posicionamientos. “Los posicionamientos que yo hacía eran fuertes y frontales como Maripily me enseñó. Le aprendí mucho a Maripily”.

Asimismo, el carismático exhabitante de LCDLF 4 pidió disculpas a los seguidores puertorriqueños del programa luego de los momentos difíciles que tuvo el equipo Tierra con Maripily durante varias semanas.

“Como todas las familias hay peleas. La salida de Maripily del cuarto Tierra, se podría decir, fue muy dolorosa, pero también nos ayudó mucho a transmitir a la gente el mensaje del perdón. Estas últimas semanas yo conviví con Maripily de maravilla y es una mujer en toda la extensión de la palabra. Su hijo debe estar orgulloso de ella. Si los puertorriqueños se sintieron ofendidos les pido una disculpa”, dijo Clovis.

Durante los 91 días que Clovis permaneció en la casa-estudio, sobrevivió a seis nominaciones.

Ahora LCDLF 4 cuenta con 10 habitantes y la final del show se llevará a cabo el lunes, 20 de mayo de 2024.