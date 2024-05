Cristina Porta habla de “su embarazo” tras eliminación de “La Casa de los Famosos 4″

La española Cristina Porta, decimocuarta eliminada de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos″ de la cadena Telemundo, rompió el silencio sobre el rumor de que se encuentra embarazada.

En entrevista con el programa “Hoy día”, la periodista y publicista sostuvo que: “No estoy embarazada. He explicado que de tanto estrés, yo que soy una persona muy regular, se me ha ido el periodo durante tres meses”.

“Es algo que los médicos de la casa dicen que ‘suele pasar’ [y] de los nervios he desarrollado algo que se llama colitis nerviosa y tenía la tripa hinchada”, añadió.

Porta, de 33 años, fue eliminada el pasado lunes de la competencia luego de ser nominada junto a Lupillo, Maripily Rivera, Patricia Corcino, Paulo Quevedo y la venezolana Aleska Génesis.

La final de la temporada se realizará el lunes, 20 de mayo.

La noche del martes, Maripily Rivera volvió a ganar inmunidad en la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), tras superar la decimoquinta prueba de líder del programa, que finaliza el próximo lunes, 20 de mayo 2024.

Solo por esta vez, la boricua disfrutará por un día la suite del líder junto al mexicano Rodrigo Romeh, a quien eligió com compañero, ya que durante la gala del miércoles una de las tres habitaciones (Fuego, Agua y Tierra) será cerrada por “La Jefa”.

Esta es la segunda ocasión que Maripily logra el liderazgo. La primera vez fue en la semana diez de la competencia.

Durante el proceso de nominación de este jueves, la boricua no podrá ser nominada por los habitantes que siguen en la casa-estudio.

Hasta la semana 15, Maripily, ha sido nominada siete veces.

LCDLF 4, que inició el martes, 23 de enero de 2024, ahora cuenta con 9 habitantes luego de las eliminaciones de Christian Estrada, Leslie Gallardo, Fernando Lozada, Mariana González, Sophie Durand, Daniela Alexis “Bebeshita” Barceló, Robbie Mora, Guty Carrera, Alfredo Adame, “La Bronca”, Isis Serrath Gutiérrez, Ariadna Gutiérrez, Clovis Nienow y Cristina Porta, las renuncias de Thalí García, Gregorio “El Titi” Pernía y Pedro “La Divaza” Figueira y la expulsión de Carlos Gómez.