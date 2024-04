Sale del aire “La Perrera” de Salsoul. Michelle López explica las razones

¿Por qué “La Perrera” de Salsoul no está al aire? Tantos años escuchándolo (bueno, yo no) pero mucha gente escuchándolo todas las mañanas por tantos años. La más reciente adquisición fue la modelo y presentadora Michelle López, a quien conozco desde el 2011 cuando ganó la competencia de “El Bombón” del periódico Primera Hora. Ahí fue que se dio a conocer en Pe Erre, cuando le metió las cabras a su archirrival bombonístico en ese entonces, la ahora señora Bebé Maldonado. Recuerdo que luego de eso entrevisté a Michelle para la extinta revista “Tv y Novelas Puerto Rico”, donde yo era reportero. También la llevé al “Circo de La Mega” cuando era productor del show. Allí se la monté bien duro con mi personaje de “Jaime Gravy”. Esa joya de episodio está en Youtube. A lo que vine. Aproveché que ahora Michelle trabaja conmigo y el corillo en “Lo sé todo” por Wapa, donde nuestras nalgas chocan desenfrenadamente a diario en el ya aclamado “saludo fundillú” y le pregunté por qué “La Perrera” ya no está al aire en Salsoul y que reaccionara a los comentarios que hicieron los graciocísimos comediantes y mega súper talentosos animadores Danilo Beauchamp y Alejandro Gil en radio, tan pronto ella comenzó en LST. También, Michelle dice pa dónde van ellos tras anunciar la salida de “El Reguero” de “La 94″. Como dicen ahora los “influencers”, CAPEEN la entrevista a continuación.

Michelle, hace unos meses estabas celebrando tu regreso a la radio tras tu abrupta salida de La 94 en SBS, del programa “El Reguero” con Danilo Beauchamp y Alejandro Gil. Ya llevabas tres meses en Salsoul en el programa “La Perrera” junto a Eric Valcourt y Candyman. Varias personas me han escrito por DM, sé que a ti también, preguntando por qué “La Perrera” ya no está al aire y por qué no te han escuchado más en la radio por las mañanas. Nadie en Salsoul ni Uno Radio Group ha dicho ni publicado nada, ha sido como un misterio. ¿Qué rayos pasó?

“Como tú muy bien has dicho, actualmente no estamos al aire en “La Perrera” por Salsoul 99.1 FM. Yo aún sigo en la empresa pero el horario de trabajo que tenía en el show era de 5:30 hasta las 10 de la mañana. Tristemente mis compañeros de radio renunciaron justamente la semana antes de Semana Santa. Candy renunció el jueves y Eric renunció el viernes. Para mí fue algo inesperado, nuevamente.”

¿Tú sabías de las intenciones de ellos de renunciar?

“En el caso de Candyman sí sabía ya que se le había vencido el contrato, había que renovarlo y estaba en proceso de negociación con la empresa. Desconozco lo que hablaron. Y Candy tiene unos cambios profesionales que le van muy bien en la parte sicológica. Él está estudiando su doctorado en Sicología, tiene su bachillerato y maestría, está muy bien preparado profesionalmente. Una de las razones, supongo, por las cuales decidió renunciar, debe ser por la situación de que tiene un buen empleo, está bien enfocado en la sicología. Le deseo el mayor de los éxitos porque lo hace muy bien y es muy profesional en todos los aspectos. Me hubiera encantado continuar trabajando con ellos. En cuanto a Eric, ahí sí me sorprendió porque nunca supe, hasta el sol de hoy, las razones por las cuales renunció. Sus razones tendrá y se las respeto. Pero no sabíamos, fue algo bien inesperado. Como compañeros, ya Eric y yo sabíamos que Candy era el primero que iba a renunciar. Pero en ningún momento se había dicho que Eric iba a renunciar también.”

¿Qué te dijo la gerencia o tus superiores en cuanto al programa? ¿Va a regresar?

“El programa actualmente está en receso. Los jefes me indicaron que voy a continúo trabajando en la empresa, que no se me va a cancelar el sueldo porque recientemente firmé contrato. Han sido muy responsables conmigo en cuestión a mi paga. Me dijeron que no es mi culpa, que no estuvo en sus manos ni en las mías, que yo iba a seguir en la familia de Salsoul, cobrando mi sueldo hasta nuevo aviso en lo que posiblemente venga una nueva temporada del programa, que iban a estar en un receso. No sé si vamos a continuar con el nombre de “La Perrera” o si lo van a cambiar ni sé los talentos que me estarán acompañando en las mañanas. Para los que tienen dudas y para los que dicen cosas que no son, Michelle López continúa en la empresa, no la han botado. Lamento mucho la situación de mis compañeros porque son excelentes y muy trabajadores, teníamos una química brutal, lo pasaba súper bien. Cuando uno trabaja en radio, siempre es bueno tener esa buena química y buen compañerismo que teníamos los tres. Espero que mis nuevos compañeros tengamos esa buena química, que tengamos un programa que la gente pueda disfrutar y que se lo goce”

¿Estás realizando algún tipo de labor en Salsoul en lo que comienza lo nuevo?

“Estamos en pausa hasta que ellos me llamen”.

¿Cómo comparas ambas experiencias en cuanto a tus compañeros? Tu experiencia junto a Danilo y Alejandro versus con Eric y Candyman.

“Es una experiencia totalmente diferente. Primero, es un programa mañanero donde le llevábamos al público la noticia del día, conllevaba muchas noticias, la mayor parte era de política, que yo no domino mucho, yo se lo dejaba a ellos. Pero realmente, la dinámica del show era totalmente distinta a lo que yo hacía en La 94 porque esa emisora era joda y vacilón constante. En Salsoul teníamos vacilón pero la mayor parte del programa era más serio porque hablábamos mucho de las noticias del día y de los periódicos.”

¿Te gustaba más en Salsoul o en La 94?

“Te voy a ser bien honesta, siempre he sido bien honesta y transparente con ese tema. Voy a ser un poco más directa. El compañerismo que yo tenía con mis excompañeros Danilo y Alejandro, siempre me llevé muy bien con ellos, los respeté, seguía “por la de ellos”, por decirlo así. Yo fluyo, no me creo más que nada, no soy ese tipo de persona. No voy a negar que en muchas ocasiones en los casi tres años que estuve en el programa, sentí muchas humillaciones al aire, me hacían sentir mal, me hacían sentir menos, lo viví. La gente que escucha el programa sabe que no estoy mintiendo. No me estoy victimizando, estoy diciendo una realidad porque fue así y muchos compañeros y colegas del medio me lo decían, que no me dejara, que me diera mi lugar. A veces era parte del programa pero había momentos en que no lo era, cosas que se salían de control y a veces, por yo no faltarles el respeto al aire, me mantenía callada porque nunca quise faltarles el respeto ni lucir mal. Siempre he dicho que los admiro, hacen buen trabajo, les deseo siempre lo mejor y éxito que les corresponde a ambos, son buenos talentos. Hay que dejar crecer a los demás porque hay mucho talento en Puerto Rico, no ponerles el pie. Con eso, termino el tema de “El Reguero”. En “La Perrera” la diferencia es del cielo a la tierra. Tenía un buen compañerismo, sentía que me querian, me cuidaban. Yo era la nena, me protegían, eran todos hombres. No me hacían sentir mal al aire, como una persona que no tiene cerebro. Eso lo admiro porque cuando estás en un entorno de trabajo, la idea es llevarse bien y te hagan sentir bien y no te hagan sentir menos. Sobretodo porque creyeron en mí y para mí eso es bien importante. No quedé mal con Danilo ni con Alejandro, sino en buenos términos. Les deseo lo mejor, al igual que a Candy y a Eric, a quienes quiero muchísimo, les deseo el mayor de los éxitos. En ese poquito tiempo les cogí mucho cariño.”

¿Mantienes comunicación con Eric y Candyman? ¿Te han dicho por qué renunciaron?

“Mantengo bastante comunicación con Candy, a quien conozco hace muchos años, desde que yo no era figura pública, siempre ha sido el mismo, nunca ha cambiado, siempre ha sido real. Pero la parte profesional no lo he platicado con él ya que respeto mucho eso que es privado. Con Eric no he tenido comunicación. Sé que si algún día necesito algo de él, va a estar para mí y viceversa.”

Cuando comenzaste en “Lo sé todo” en Wapa, Danilo y Alejandro hicieron unas expresiones en su programa de radio, que luego publicaron en las redes del show, que no te gustaron y así lo expresaste en tus redes. ¿Qué fue lo que dijeron que no te gustó?

“La gente dice que Michelle sigue con lo mismo y lo mismo. No es eso, es que si vas a hacer comentarios, pues son ellos (Danilo y Alejandro) los que siguen con lo mismo. Yo no voy a reaccionar si ellos no hablan. En esta ocasión tuve que reaccionar ya que cuando comencé en “Lo sé todo”, donde me estoy disfrutando cada etapa y cada momento, ellos se mofaron un poco de que yo estuviera en el programa. Me da tristeza ya que fueron mis compañeros y siento, me puedo equivocar, que a lo mejor no creyeron en mí o no creen en mí. En este caso, me enfoco más en Danilo ya que era el productor del programa. Es muy bonito poner un pedazo de un vídeo del programa, en las redes de “La 94″, donde ellos están hablando la parte bonita, pero la realidad es que no pusieron el vídeo completo donde realmente ellos se estaban burlando de uno. Una de las expresiones fue que Alejandro dijo “qué bueno, le deseamos lo mejor” y Danilo dijo “sí, me imagino”, como dando a entender “wow, cogieron un talento buenísimo”, con el sarcasmo de que no soy un buen talento para estar en “Lo sé todo”. Eso me hizo sentir mal porque nunca me he expresado de Danilo así. Siempre he visto en él que es muy trabajador y enfocado en sus cosas, muy profesional. Yo espero que, si fueron mis compañeros, se alegren de mi bien, no que se alegren de mis frustraciones, por decirlo así, que se alegren de que estoy echando pa alante luego de mi salida de “El Reguero”. Hicieron unas expresiones adicionales que no me gustaron, sobre ti, Fernan. En ese mismo audio Danilo habló como que no has bajado de peso, que sigues sobrepeso, cuando tú has sido una persona y me consta, que te has esforzado cielo y tierra para echar pa alante profesionalmente, físicamente y por la salud. La obesidad es una cuestión de salud. Mucha gente se burla de la persona que es gruesa. Hemos visto tu progreso, Fernan, cómo tú has logrado esa meta de bajar de peso. ¿Cómo vas a estar diciendo en radio que sigues gordo y que no has bajado? Eso a mí no me gustó ni agradó. Aunque sea un programa de joda, no luce bien. Pusieron el vídeo de parte de esas expresiones en las redes de “La 94″ para lucir bien pero no la parte que realmente, donde se mofan de uno. Fui parte de ellos y de las veces que quedaron #1. Quiero aclarar que cuando lograron ese #1, fui parte de esas tablas. No soy el tipo de persona de darme ese guille pero a la que me fui, las tablas bajaron, eso es una realidad. Si fue o no por mí, no lo sé pero de que bajaron las encuestas, eso fue así. Ahí Molusco volvió a ser #1. Ahora, que aprovechen que Molusco no está, ver si pueden llegar a esa posición firme, de mantenerse #1 en todas las encuestas que salen cada tres meses.”

¿Cómo te cayó la noticia de que ellos anunciaron que “El Reguero” no iba a estar más al aire en “La 94″?

“Me tomó de sorpresa en cierto punto pero realmente ellos acaban de firmar. SBS los firmó nuevamente, hasta donde tengo entendido. Ellos no se van de SBS, ellos de seguro van pa “La Mega” de 2 de la tarde a 7 de la noche ó de 3 a 8 o como sea. Ellos no se van, pienso que es más show para llamar la atención, obviamente.”

¿Cómo te sientes en tu nueva etapa en “Lo sé todo” por Wapa Televisión, donde llevas ya un mes dando el saludo fundillú conmigo todos los días?

“Estoy feliz, Fernan. Te conozco hace muchos años. Lo tengo que decir y recalcar, fuiste de los primeros que creyeron en mí, al igual que Papo Brenes, que en paz descanse. Cuando yo no era nadie, sin experiencia de nada, no sabía de radio, televisión, tú creíste en mí. Estoy feliz de que después de tantos años de esa amistad, poder trabajar juntos. Lo paso brutal, hay un compañerismo brutal en todo lo que es la producción del show, con los jefes, todo. Me siento bendecida de esta oportunidad. Ojalá me pueda quedar, esa es la meta. Si no, pues de todas maneras, sé que estoy dando el 100 porciento en disfrutarme esta etapa, que la gente me pueda querer, ser el agrado de muchos.”

¿Cómo te va con tu pareja, el pelotero Yadiel Rivera?

(se monda de la risa) “Con Yadiel me va de maravilla. Ya tenemos fecha de boda, con el favor de Dios, no va a ser este año, es lo único que te voy a adelantar. Es un muchacho bueno, pasivo, me apoya muchísimo en mi carrera, no me cela, cree en mucho en mí. Cuando me pasan situaciones, las consulto con él y me aconseja, no me puedo quejar.”

¿Quieren tener hijos?

“Yo quiero tener un bebé, quiero ser mamá de uno nada más. Ya él tiene un varoncito de 9 años. Yo quiero tener el mío para el año que viene. Este año estoy disfrutándome todas las etapas que pueda ahora mismo. Más adelante se hablará de eso.”

Éxito siempre a mi panita Michelle. Es de las buenas y una fajona que se merece lo que tiene.

Se enteraron #PrimeroConElNalgo en Metro.