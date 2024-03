Adame estalla contra habitante de LCDLF 4: “Es triste que haya terminado trabajando de payaso de circo”

El actor mexicano Alfredo Adame, quien se convirtió la noche del lunes, en el noveno eliminado de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), despotricó contra uno de los concursantes.

En entrevista con Telemundo, Adame, de 65 años, sostuvo que: “A minutos de mi salida estoy repensando y cuestionándome qué fue lo que hice mal. Yo considero que no hice nada mal, no cometí ningún pecado capital, no ofendí, insulté, denosté, humillé a alguna mujer y, bueno, yo siento que todo esto es la consecuencia de alguien que me sembraron desde el primer día que me estuvo insultando, ofendiendo, molestando”.

Mientras, el polémico artista no dudó en estallar contra el cantante mexicano Lupillo Rivera, a quien describió como “falso profeta” y “payaso de circo”.

“El menos confiable es Lupillo, es un falso profeta que está utilizando a cuatro personas que se dejan manipular que son sus marionetas y sus títeres y a su antojo los está maniobrando y manipulando para hacer según él una estrategia para sacar a la gente. Lo que no saben ellos es que a su falso profeta no le va a temblar la mano para sacarlos en el momento en que él lo necesite”.

“Lo que sí es triste de Lupillo es que después de ser un cantante exitoso y que ganó mucho dinero haya terminado trabajando de payaso de circo”, añadió el exintegrante del cuarto Agua.

Por su parte, Alfredo declaró tajantemente que no se lleva “absolutamente nada” del popular programa de la cadena Telemundo. “Yo soy una persona culta, preparada con conocimientos generales, con tres carreras y pues nunca pude platicar; con la única que pude platicar de algo interesante fue con ‘La Bronca’, que es una persona preparada y que andamos más o menos en el mismo medio, ella en la radio y yo en la televisión. De todos los demás todo era hablar de marcas, hablar de frivolidades, vanidades y banalidades y nada de algo que en esencia a mí me pudiera enriquecer”.

LCDLF 4, que inició el martes, 23 de enero de 2024, ahora cuenta con 15 habitantes luego de las eliminaciones de Christian Estrada, Leslie Gallardo, Fernando Lozada, Mariana González, Sophie Durand, Daniela Alexis “Bebeshita” Barceló, Robbie Mora, Guty Carrera y Alfredo Adame, la descalificación de Thalí García, la renuncia del actor colombiano Gregorio “El Titi” Pernía y la expulsión de Carlos Gómez.

El ganador o ganadora del programa, que se espera dure 17 semanas (cuatro meses), se llevará como premio 200 mil dólares.