Maripily le canta al Cuarto Tierra: “Mastique y trague, trague y mastique”

La empresaria y modelo boricua, Maripily, fue salvada la noche del lunes en la novena gala de eliminicación de “La Casa de los Famosos 4″ (LCDLF), a pesar de que las encuestas en las redes sociales apuntaban que abandonaría el reality show de Telemundo.

María del Pilar Rivera Borrero— nombre de pila de la puertorriqueña— estaba nominada junto a la española, Cristina Porta, y los mexicanos, Lupillo Rivera y Alfredo Adame, después que José “Melaza” Reyes salvara el pasado domingo a Sylvia Del Valle, mejor conocida como “Bronca”.

Adame fue el eliminado, perdiendo la oportunidad de obtener el maletín de $200 mil dólares.

Aumentan las tensiones en el “Cuarto Tierra”

Luego de que Rivera Borrero optó por jugar sola y no unirse a las estrategias del “Cuarto Tierra”, los integrantes del mismo— Lupillo Rivera, Ariadna Gutiérrez, Rodrigo Romeh, Clovis Niedow y Pedro “La Divaza” Figueira— apostaron por la salida de Maria del Pilar, nominándola la pasada semana. Incluso, crearon una estrategia con personas de otros cuartos para que una de las tres personalidades más fuertes del programa abandonara la casa estudio, ubicada en la Ciudad de México: Lupillo, Maripily y Adame, siendo este último el perjudicado.

En los pasados días, antes de irse a dormir, todos le dijeron a la boricua que no bajaría las escaleras y hasta le preguntaron quién prefería que se quedara con su cama, a lo que esta respondió: “Aquí me va a tener todo el tiempo. La que ríe último, ríe mejor. Las cámaras graban las burlas de ustedes y eso al público no le gusta. Sean más inteligentes”. Acto seguido, “La Divaza” contestó: “El público ya está votando [...] Haz las maletas mañana” y Maripily agregando que: “Yo voy a hacer las maletas, pero voy a dejar ropa porque regreso papá y me voy a reir de ti cuando regrese”.

Ahora, en los últimos videos que se han difundido en las redes sociales de esta mañana, la exmodelo de “No te duermas” le pasó por el lado al grupo cantándole una popular estrofa de la “Bzrp Music Sessions, Vol. 53″ de Shakira.

“Esto es pa´ que mastique y trague, trague y mastique”, sostuvo, mientras buscaba sus maletas.

En otros videoclips, se puede apreciar a Cristina, Maripily y Patricia Corcino recordando el momento por el que empresaria bajó las escaleras.

“Por eso hay que ser humilde y quedarse calla´o. Yo no me podía quitar las ganas de gritar”, reveló la también puertorriqueña, Patricia, quien comentó que cuando vio el vestido negro que llevaba puesto María del Pilar pensó: “Esto se formó, pero quiero ver la reacción de los demás. La primera que dio un paso al frente fui yo”.

“Ellos juraban que yo me iba”, añadió Maripily, mientras contaba que ahora se sentía mejor sin la presión que sentía en el “Cuarto Tierra”.

El programa de telerrealidad que inició el martes, 23 de enero, se expera dure 17 semanas (cuatro meses). Cada día está más cerca la final.