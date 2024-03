Luego que en las redes sociales se especulara que el mexicano Juan Rivera apoyaba a la empresaria boricua Maripily Rivera en la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), este desmintió los rumores y aseguró no conocer a la controversial habitante.

“Solo para dejarles en claro que yo no veo ‘La casa de los famosos’. Lo que me informo es a través de las redes sociales. Al único participante que conozco es a mi hermano [Lupillo Rivera], a [Alfredo] Adame lo había escuchado mencionar, a ‘La Bronca’ muy levemente, pero de ahí para acá, a nadie conozco”, sostuvo Rivera, quien fue participante de la tercera temporada de LCDLF.

“Está circulando algo de que estoy apoyando a Maripily [y] yo a Maripily no la conozco y eso es una mentira. Estimo y aprecio mucho a la gente de Puerto Rico. Yo apoyé a Madison [Anderson] por la fina persona que es. Entonces, no me quieran echar broncas que no me pertenecen. Yo no he dicho que apoyo aquí o allá. En realidad no me interesa qué pase”, añadió.

Juan fue habitante de la tercera temporada del dicho programa, ganado por la boricua Madison Anderson Berríos, sin embargo renunció en la sexta semana de competencia.

Juan Rivera aclara que no apoya a Maripily en “La Casa de los Famosos 4″

LCDLF 4 inició el martes, 23 de enero de 2024, y ahora cuenta con 16 habitantes luego de las eliminaciones de Christian Estrada, Leslie Gallardo, Fernando Lozada, Mariana González, Sophie Durand, Daniela Alexis “Bebeshita” Barceló, Robbie Mora y Guty Carrera, la descalificación de Thalí García, la renuncia del actor colombiano Gregorio “El Titi” Pernía y la expulsión de Carlos Gómez.

El ganador o ganadora del programa, que se espera dure 17 semanas (cuatro meses), se llevará como premio 200 mil dólares.