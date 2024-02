La empresaria y modelo boricua María del Pilar, mejor conocida como Maripily, sorprendió la noche del domingo, a varios habitantes de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), especialmente al artista mexicano Lupillo Rivera.

Ariadna coloca en su lugar a Alfredo Adame en posicionamiento de “La Casa de los Famosos 4″

Boricua Yamirelis Carrasquillo gana Miss Hispanic International 2024 en Perú

En medio de una conversación en el cuarto Tierra, Rivera le mostró sus senos a Lupillo luego que este estuviera mirándola fijamente.

Gregorio Pernía revela a sus candidatos favoritos para ganar “La Casa de los Famosos 4″

“Vas a seguir mirando”, sostuvo la boricua antes del dicho momento.

LCDLF 4 inició el martes, 23 de enero de 2024, y cuenta con 17 habitantes luego de las eliminaciones de Christian Estrada, Leslie Gallardo, Fernando Lozada, Mariana González, la descalificación de Thalí García y la renuncia del actor colombiano Gregorio “El Titi” Pernía.

El ganador o ganadora del programa, que se espera dure 17 semanas (cuatro meses), se llevará como premio 200 mil dólares.

Maripily sorprende a Lupillo Rivera al mostrarle sus senos en “La Casa de los Famosos 4″

Gregorio Pernia asegura que LCDLF es un reflejo de la sociedad “donde está la maldad, la mentira para avanzar”

El pasado miércoles, 21 de febrero, el actor colombiano, Gregorio Pernia, decidió abandonar el reality show “La Casa de Los Famosos” (LCDLF), en Telemundo, ya que no se sentía libre y extrañaba a su familia.

Precisamente, habló con la revista People en Español sobre su salida y aseguró que pensaba que el ambiente en LCDLF sería “diferente”.

“Pensé que podíamos hacer un taller de actuación, bailes y coreografías, pensé que podíamos llegar a hacer cosas de cocina, pensé que todo era didáctico y bonito, que era una experiencia bonita, pero la convivencia es tenaz. El reflejo de lo que tu ves, te lo digo de frente, en cada personaje de lo que están ahí es el mismo reflejo de lo que pasas en una sociedad, es lo mismo, en donde está la maldad, la mentira para avanzar. En mi caso como actor estar esperando a que cometa un error y de la leña caída hacer mucho fuego”, sostuvo el colombiano en la entrevista.

“Hoy el ser humano es muy conveniente. Tú vas a un coctel de unos premios y tu compañero te dice ‘oye, quién está en esa esquina’, ‘es el director de…’, ‘ay me interesa hablar con él’; él llega es agradable, muestra una realidad que no es por conseguir un beneficio a cambio, individual y no colectivo. El mundo ahí es conveniente 24/7. Todo el mundo está buscando cómo sacar provecho de todo, ahí se ve reflejado en la casa”, agregó.

El actor— mejor conocido como el “Titi” por su personaje en la novela “Sin senos no hay paraíso”— comentó además que desde el 10 de febrero no quería seguir formando parte del reality show.

“Es como si una mujer de 25 años se casa con un hombre de 72 por algunas cosas: por algunas joyas, bolsos o casas, y a los tres meses esa joven dice: ‘Por Dios santo, qué hice´. Me metieron en una jaula de oro, lógicamente con piscina, jacuzzi con buena cama, pero estaba encerrado, limitado”, expresó.

Pernia explicó que tuvo que llegar a un arreglo económico con la producción para poder salir del espacio.

“La claustrofobia entró en pique y le digo a la producción que necesito salir y me dicen que la única opción que tenía para salir era con el voto del público. Me autonomino con el grupo enfrentado, les digo que me nominen y me dicen: ‘Perdóname, fue la votación más votada, el público no sé si te castiga o si te ama mucho y lo que quieren es tenerte aquí’ [...] Me tocó llegar a un acuerdo económico con la producción y dije que mi paz mental y mi familia no tiene valor, no tiene precio y preferí llegar un acuerdo con la producción”, contó.

Finalmente, reveló que participará de las galas a partir de la próxima semana.