Gregorio Pernía revela a sus candidatos favoritos para ganar “La Casa de los Famosos 4″

El actor colombiano Gregorio Pernía reveló la noche del miércoles, tras su salida de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), a los dos habitantes que a su juicio podrían ganar el programa.

En entrevista con los presentadores Nacho Lozano y Jimena Gállego, el actor mencionó a sus compañeros del cuarto Tierra; Clovis Nienow y el cantante mexicano Lupillo Rivera como los “candidatos ganadores”.

“El reality no lo puede ganar una persona deshonesta, misógina. Clovis y Lupillo son [los] candidatos ganadores. Estamos para dejar un mensaje positivo... nos ve toda la familia”, sostuvo Gregorio a minutos de abandonar la casa-estudio, ubicada en la Ciudad de México.

Pernía es conocido como “El Titi” por su personaje en la serie “Sin senos sí hay paraíso”, protagonizada por Carmen Villalobos.

El pasado 14 de febrero, la actriz mexicana Thalí García fue descalificada de la competencia luego de salir de la casa por la suite de líder, la cual compartía con Lupillo.

LCDLF 4 inició el martes, 23 de enero de 2024, y cuenta con 17 habitantes luego de las eliminaciones de Christian Estrada, Leslie Gallardo, Fernando Lozada, Mariana González, la descalificación de Thalí García y la renuncia del actor colombiano Gregorio “El Titi” Pernía.

El ganador o ganadora del programa, que se espera dure 17 semanas (cuatro meses), se llevará como premio 200 mil dólares.

El cantante mexicano Guadalupe Rivera Saavedra, mejor conocido como Lupillo Rivera, amenazó la noche del martes, a otro habitante de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), en plena gala en vivo.

Lupillo hizo unas sorprendentes declaraciones contra el actor mexicano Alfredo Adame.

“Las ofensas hacia mi madre no las perdono y la venganza es un plato frío. Sino me puedo vengar aquí en la casa, me voy a vengar afuera y eso lo digo públicamente. Eso apúntenlo allí. Si ustedes quieren hacer un reporte a la Policía pa’ cuando pase la venganza no batallen para buscar al culpable... que sepan que yo fui”, dijo el artista, quien es parte del cuarto Tierra junto a la modelo boricua Maripily Rivera.

El suceso ocurrió luego que Lupillo protagonizara la noche del lunes, una fuerte discusión con Adame tras este exigirle al actor colombiano Gregorio Pernía que saliera del cuarto Fuego.