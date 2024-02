Ariadna coloca en su lugar a Alfredo Adame en posicionamiento de “La Casa de los Famosos 4″

La modelo colombiana y primera finalista del certamen Miss Universo 2015, Ariadna Gutiérrez Arévalo, protagonizó un fuerte careo con el actor mexicano Alfredo Adame en el quinto posicionamiento de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo).

Adame, de 65 años, tildó a Ariadna de “no tener personalidad”, “ser soberbia” y “no servir para nada”.

Por su parte, Gutiérrez, quien es recordada por ser coronada por error en Miss Universo 2015, realizado en Las Vegas, Nevada,

“Alfredo, no sabía que mi presencia te incomodaba tanto. Antes de entrar a estar casa no tenía ni la menor idea de quien eras, solamente los chismes que traía la gente de afuera y lo vine a conocer dentro de la casa. Tuve la oportunidad de conocerte y me pareciste un caballero los primeros días, pero lastimosamente lo único que pude conocer de ti es un hombre lleno de tristeza y rencor. De lo mas profundo de mi corazón, lo que vive dentro de ti no se lo deseo ni a mi peor enemigo”, dijo la colombiana con un tono sarcástico.

Esta añadió que: “Ojalá algún día retomes la relación con tu familia, con tus hijos, que ni ellos te quieren”.

Los nominados de la quinta semana del programa son: Rodrigo Romeh, Sophie Durand, Clovis Nienow, Cristina Porta y Ariadna.

Nominados de la quinta semana de LCDLF 4

El nombre de la quinta o quinto eliminado de LCDLF 4 se dará a conocer este lunes.

LCDLF 4 inició el martes, 23 de enero de 2024, y cuenta con 17 habitantes luego de las eliminaciones de Christian Estrada, Leslie Gallardo, Fernando Lozada, Mariana González, la descalificación de Thalí García y la renuncia del actor colombiano Gregorio “El Titi” Pernía.

El ganador o ganadora del programa, que se espera dure 17 semanas (cuatro meses), se llevará como premio 200 mil dólares.