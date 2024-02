¡Sie7e tiene nuevo love! Mira quién es. Su ex reacciona tajante y en exclusiva

Esto me dolió. Yo tenía esperanzas de que volvieran, pero ya Sie7e tiene nuevo “love”. Y es una conocida de su ex. Esto que les contaré es un drama, cual novela turca. Saquen los pañuelos.

Escribo esta columna en un avión (literal) rumbo a Puerto Rico y escuchando baladas cortavenas en Spotify, pa inspirarme y casi llorar. ¡Funciona!

Real, yo pensaba que iba a volver con su ex Jessica, con quien estuvo 23 años, de los cuales ya llevan siete meses separados. Tuvieron un hijo en común, hoy de 18 años.

Era mi pareja favorita, con quienes me comparaba junto a Nao.

El 7 de octubre pasado Sie7e (David Rodríguez) y Jessica Rodríguez, me confirmaron en exclusiva y aquí en #PrimeroConElNalgo en Metro, que estaban separados. Jessica, devastada tras ese duro golpe, pero en pleno proceso de sanación, me dijo en ese entonces que “él es el amor de mi vida”. Me dijo que no sabía por qué él la había dejado, que no le dio razones claras.

Un mes después de dejarla, él solo le dijo, al ella cuestionarle nuevamente, que era algo muy largo. Así, sin más. Jessica se lo achacaba posiblemente a que Sie7e estaba comenzando la andropausia. Ella, de 48 años, le pedía al universo que volvieran hasta viejitos, aunque el amor estuviera transformado. Sie7e la dejó, de un día pa otro, a lo rajatabla. Jessica me negó que fuera por una infidelidad.

Sie7e, en octubre, me dijo que estaba de “luto”. Que él mismo pidió un “time out”. Que tenía “unas cosas que atender”, “traumas viejos de mi infancia”. Me dijo que en ese momento no estaba pensando en volver. Me habló flores de Jessica. Me negó que fuera por cuernos.

En octubre, cuando ambos me confirman la separación, seguían viéndose. En noviembre cortaron por completo.

Pero corillo. Mi sueño y el de Jessica se fue abajo. Sie7e ya tiene nuevo amor, al menos desde diciembre pasado. Esto según lo que he “stalkeado”, digo, husmeado, digo, observado en sus redes. Ese nuevo “love” es una persona conocida y conocida por la propia Jessica. Me llama mucho la atención las muchas similitudes de ella con Jessica. Tienen un parecido físico, es vegana también como ella, hacen paddle juntos, kayak, como hacía con Jessica, vídeos de cocina.

Sie7e con su nuevo amor Waleska Rodríguez

El nuevo amor de Sie7e es Waleska Rodríguez, conocida por “La Veganista” en redes y por su negocio de comida saludable “Borivegan”, donde Sie7e se pasa metido (cacheteando, supongo jeje) y hasta subiendo promos del negocio. Tiene fijación con las Rodríguez, parece, otra similitud. Hasta hoy, Sie7e no seguía en Instagram a Waleska en su cuenta personal, quizá pal fantasmeo y no verse tan obvio. Aunque la sigue en la cuenta del negocio. Sie7e ha sido cuidadoso en no chotearse públicamente. En una reciente entrevista que le hicieron cocinando, se cantó soltero. Ella lleva zumbando indirectas desde hace tiempo y hasta lo llamó como su “Bori Jevo Oficial” en un post mientras lo abrazaba en una foto. Waleska tiene 53 años, Sie7e 46. Waleska tiene dos hijos, ya grandes, una chica y un vaón. Sie7e hasta ha grabado promos pa Borivegan, mostrando su mano en uno de los vídeos. En estos días publicaron una foto ambos en el negocio resaltando una visita de la gente de PETA. Esa misma noche se fueron pa Fok en Caguas a parisear, a juzgar por lo que ellos mismos postearon. O sea, llevan tiempito como pareja.

Pa acabar de completar, Waleska, luego de ver que yo estaba viendo sus stories jeje se tiró de pecho a confirmar la relación con Sie7e, donde se dijeron hasta “te amo” y tó, dejando claro que no se escondía y tirándole a los que jugaban a investigar a lo Dick Tracy. Me he reídoo. Me dio la impresión como que ella estaba loca de que medio mundo se enterara de su relación con el cantante.

“Im in love con un hombre maravilloso que me complementa y me siento demasiado feliz”, zumbó Waleska, tagueándolo bien babillosa. A lo que Sie7e, sin apenas dejar que se posteara bien el mensaje de ella, le contestó: “Gracias a ti mi hermosa por la magia de tu compañía y por tanto que me llenas. Te amo Waleska”, dijo un enchulao Sie7e, como parte del mensaje.

Nuevo amor Sie7e

Sie7e, quien le había dedicado “Tengo tu love” a Jessica y luego, tras la separación, le escribió “Ya no tengo tu love”. Al menos yo interpreté en esa última canción, como que Jessica lo dejó, según la letra. Ya entonces Sie7e tiene una buena musa para sus próximas canciones.

Sie7e

Pero....

Toda historia tiene dos versiones y sus reacciones de ambas partes. Adivinen.

Llamé a Jessica, expareja de Sie7e, tan pronto Waleska hizo pública su relación con Sie7e. Les adelanto que ya Jessica lo sospechaba ¡y aprovechó pa mandarle indirectas bien directitas a Sie7e! Aquí lo que me contestó:

“Saludos Fernan. Gracias por llamarme a está hora para saber como me encuentro. Se que es tu trabajo pero se que también de verdad te preocupas. Primero, deseo que sea muy feliz. Te cuento que ya yo lo sospechaba porque yo la seguía en redes y a su restaurante y lo veía muy seguido ahí.

A ella la conocemos hace años y yo iba con él a su negocio. Mi hija conoce a sus hijos y yo con su hija me escribía hasta por redes, la escogí para un vídeo musical de él y hasta le encargaba postres para darle sorpresas de cumpleaños a él. Con esto te digo que estábamos bastante cerca.

Como sabes, porque te lo dijo en entrevista, él decidió separarse porque necesitaba “tiempo y espacio” para sanar heridas de infancia y enfocarse en su carrera ya que según él una relación como lo dicta la sociedad pues conlleva mucho compromiso y tiempo. Lo entendí y se lo brindé. Seguimos viéndonos de vez en cuando y una de esas veces me comentó que ella le estaba mostrando interés y él no lo estaba pero parece que sí, ya a él también le interesaba. Fue algo como gracioso cuando lo hablamos. A mediados de noviembre fue cuando cortó por completo porque necesitaba sanar y el vernos y escribirnos no se lo permitía. En diciembre sacó la canción y cosas que decía en entrevistas me dolieron mucho porque parecía que él estaba sufriendo cuando no era así. Como sabes, porque te lo había dicho en entrevista y lo compartí en mis redes, él sí tenía mi love pero él ya no lo quería y con la canción las personas se confundían pensando que era que fue lo contrario.

Sie7e con su ex

Fue un mes muy duro para mí y más que era Navidad y la familia estaba separada. Hace años tuvimos una separación porque estábamos pasando por procesos diferentes, ambos con una depresión y no nos estábamos entendiendo y él me pidió separarnos. Yo soy de buscar soluciones cuando algo me importa, pero él nunca estuvo dispuesto a buscar terapia de pareja. En ese entonces yo me dediqué a sanar por mi lado y a cuidar a mi papá con su enfermedad terminal. Cuando mi papá murió volvimos a vivir juntos y fueron de los meses más hermosos que hemos vivido. Estábamos como novios, hicimos los vídeos de cocina para redes donde se podía ver nuestro amor y complicidad, me lo llevaba a las actividades que me encantan como yoga, paddle, hiking, etc. Él le hablaba a sus amigos de mi cambio para mejor y estaba super enamorado y yo de él.

Pero comenzaron las frustraciones e incertidumbres con su carrera y un día tuvimos una diferencia y decidió que necesitaba tiempo y espacio y se lo di pensando que con el tiempo sanaría como yo lo logré en la primera separación que tuvimos. Vi justo darle esa oportunidad. Tal vez, en ese tiempo separados le dio prioridad a los recuerdos de los malos momentos que pasamos hace unos años y a los buenos momentos que estábamos pasando reciente los olvidó. Pero ese juego mental se hace cuando ya la persona necesita justificar lo que desea hacer con su vida que no es congruente con la realidad. Es que miro las fotos y cosas lindas que hacíamos juntos hasta esa misma mañana de la diferencia que tuvimos, que nuevamente tenía que ver con su carrera y no con la relación y no lo entiendo.

Pero bueno, acepto su decisión, la iré asimilando y de verdad deseo le vaya genial en su carrera porque siempre creí en su talento y en el de sus músicos, la razón por la que trabajamos fuertemente por 20 años en este proyecto que alguna vez fue un proyecto familiar.

Que sea muy feliz. Yo por mi lado sí haré mi trabajo de sanarme antes de comenzar otra relación. Seré responsable conmigo, con la otra persona (que aún no existe) y con mis hijos. Todo tendrá sentido pronto. Nunca terminamos de conocer a las personas…

Nuevamente gracias. Tal vez mañana me arrepienta de está conversación, pero todo lo expresado es verdad y desde mi corazón.”

Corillo, les dije que esto es un verdadero dramón. ¿Qué ustedes opinan? Leeré sus comments en mis redes. Vayan ahora @nalgorazzi en Instagram y Facebook.

Gracias Jessica por la confianza. Mi abrazo solidario. Mis mejores deseos a Sie7e y a Waleska. Que viva el amor. Definitivamente #ElAmorEsExtrañoYDescontrolado #QuisieraGritarDesdeLaMontañaMásAlta #ElAmorEntróPorElGarbanzo

Se enteraron #PrimeroConElNalgo en Metro.