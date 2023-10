Sie7e y su esposa Jessica confirman separación tras 23 años de relación

Esta no la vi venir.

Saludos corillo, bienvenidos a otra columna #PrimeroConElNalgo en Metro, que pueden buscar dos veces al mes. Solo exclusivas, entrevistas que no ves en otro lao, sin rellenos de Britney Spears ni nada por el estilo. Saoco malalechístico del que te tengo acostumbrado.

El cantautor boricua Sie7e (David Rodríguez Labault) y su esposa Jessica Rodríguez “SUGU”, se conocieron hace 30 años mientras ambos hacían matrícula en la UPR. Sie7e estudiaba Sicología y se la pasaba con su inseparable guitarra cantando bajito por ahí. Desde entonces Jessica ya lo estaba “pompeando” pa que estudiara música, por su gran talento. En ese momento cada uno siguió su rumbo y luego de 6 años se unieron como pareja por los pasados 23 años. No es cáscare e´ coco durar eso. Sie7e y Jessica tienen 2 hijos, Paola, su hijastra quien tiene 27 años y es madre de la única nieta de la pareja y Jai, quien ya tiene 18 años y es músico como su padre. En el 2016, durante su concierto en el Coliseo de Puerto Rico, llamado “Choli Beach”, la comprometió delante de su público. Le propuso matrimonio en un momento que quedó grabado en la mente de muchos y de ellos también. Nunca se casaron. Para ellos no era importante un papel. La relación significaba más que eso. Y así lo demostraron.

Bueno, ustedes saben que me fijo en todo, soy un soberano presentao de los famosos y si no puedo meter mis nalgas, meto mi nariz de averiguao. Últimamente no había visto na en redes de Sie7e y su esposa juntos. Un par de mis Nalgo-Fans me lo comentaron también. Era cierto. Pa colmo me di cuenta que habían borrado sus fotos juntos y se habían da´o “unfollow” en Instagram (TENGO EL SCREENSHOT, TENGO EL SCREENSHOT). Ahí se prendieron mis alarmas malalechísticas y me puse a investigar más. Un amigo compartió recientemente con Jessica y le pregunté. Me dijo que ella le comentó que estaban separados. Por suerte, tengo guardados los números de teléfono de Sie7e y Jessica (ambos son de la vieja guardia, que tenemos los mismos números década tras década), desde las veces que los llevé a la radio como productor, donde hasta lo entrevisté con mi personaje de Jaime Gravy (le afeité la cabeza, lo pueden ver en Youtube, un vacilón brutal). Les escribí por separado que si los podía llamar. No les dije por qué (supongo ya se imaginaban). Ambos me dijeron que al otro día me llamarían (como si se hubieran puesto de acuerdo). Al otro día, obvio no pude esperar a que me llamaran. Salí de trabajar en tv desde el mismo estacionamiento del canal y los llamé. Primero llamé a Jessica y luego a Sie7e. Los entrevisté. Se desahogaron como nunca. Lo primero que le pregunté a Sie7e era si tenía calzoncillos puestos. Me dijo: “Tú sabes que no, hay cosas que no cambian” (chiste que surgió en la entrevista con Jaime Gravy). ¿En efecto están separados o es un rumor? ¿Qué pasó? ¿Hubo infidelidad? ¿Se acabó el amor? ¿Hay posibilidad de un regreso? Ellos mismos contestan esto y mucho más.

Aquí mi conversación con ambos:

Jessica, tengo que confesarte que la relación tuya con Sie7e ha sido un ejemplo para mí con mi esposa. Me asustó que recientemente no he visto fotos juntos, ni “likes”, “comments”. No había querido molestarlos, preferí darles su espacio. ¿Todo está bien entre ustedes?

“Te agradezco mucho. Ahora mismo te puedo hablar tranquila porque si me llegabas a llamar hace tres meses cuando él decidió terminar la relación, yo estuviese hecha un río, llorando, no pudiese ni hablar pero ya he sanado. Es bien difícil, he hecho de todo para sanar y aceptarlo. Al principio era negación, entenderlo. Él es el amor de mi vida. Es un hombre espectacular. Fue una sorpresa. Nos habíamos separado en el 2021, que ya él lo había dicho en los medios. De ahí sacó la canción “El día antes del día”. Luego regresamos. En ese momento mi papá se estaba muriendo de cáncer. Seguíamos en pareja pero viviendo separados. Cuando papi se muere volvimos a vivir juntos y estábamos como novios, todo bien bello, súper lindo. En este proceso ya no era su manejadora. Lo ayudaba en sus cosas creativas, en lo que él me necesitara. Ya yo estaba trabajando en mí, me convertí en maestra de yoga, chef vegana, “sound healer”, en todo lo del “wellness”, en todas esas cosas de mejorar como persona. Ya me hago llamar “SUGU”, no Jessica. Jessica es la manejadora, la del cuchillo en boca, estoy viviendo otras cosas nuevas, ya no es como antes que estábamos siempre juntos. Cada uno está haciendo su vida aparte, él tiene nuevas amistades, otro círculo, otra forma de vida. Hay cosas que tenemos en común, otras no”.

¿Cómo reaccionaste?

“Me quedé sorprendida, fue bien inesperado, no tenía explicación. Esa misma mañana estábamos bien”.

¿Él te dio una razón?

“No. Incluso, un mes después, le pedí que nos juntáramos para que me explicara. Me dijo que era algo muy largo.”

¿Qué crees que pudo haber pasado?

“No sé qué pasó. Yo todavía veo las fotos de mi celular y digo ¿qué pasó?, si estábamos súper bien, se ve el enchule. ¿Qué fue? No entiendo. Creo que él también está bien enfocado en retomar su carrera. Tal vez al yo no estar tan presente ahora como manejadora, pues yo tengo una vida aparte. Quizá ya no hay la complicidad de antes, no sé, el tiempo dirá. Tal vez pienso que esto debe ser una etapa. Yo tengo 48 años, David tiene 46. En estas edades uno empieza a replantearse qué estoy haciendo con mi vida, qué quiero hacer, quién quiero ser en esta nueva persona. Yo dejé atrás una persona y estoy muy orgullosa de la persona que soy ahora y me encanta. Creo que al yo ser 2 años mayor que él, experimenté ese proceso antes y él está en ese proceso ahora, en su búsqueda, en sus cosas. A estas edades nos empiezan a pasar cositas donde nos sentimos raros, es algo que ya yo aprendí. Los hombres empiezan la andropausia y las mujeres la menopausia. Empezamos a hacernos preguntas, a cambiar físicamente, a cuestionarnos la existencia. Hay veces que confundimos que tal vez ya no hay conexión, no hay amor o no nos entendemos. Simplemente es ir a hacerte una prueba hormonal y ver si estás balanceado. Puede ser una cosa tan simple como hormonal. Yo busqué ayuda, me metí en yoga, hice todo mi trabajo.”

¿Buscar ayuda profesional, terapia de parejas, fue una opción para ustedes?

“Me hubiese encantado. Nunca lo hablamos. Pienso que él no cree en eso.”

¿Cómo te sientes ahora que han pasado 3 meses?

“Lo acepté, se lo respeto. Simplemente le pido al universo que, si una vez estuvimos separados por años y después volvimos y estuvimos 23 años juntos, pues tal vez volvamos y lleguemos juntos hasta viejitos y arrugaditos, como yo pensaba que iba a pasar. Ya nuestros hijos están grandes, son seres individuales. No es que tengamos que seguir juntos por los hijos, ni nada de eso. Siempre tuvimos una relación bien libre. Nunca decidimos casarnos. Espero esto sea solo una etapa y poder decir que este tiempo que estuvimos separados, ver estas versiones lindas en que nos convertimos. Es mi deseo, no sé el de él. A lo mejor me queda un poquito de negación, pero estoy bien. Sé que el amor está, él me todo tanto, sé que yo a él, nos admiramos. En Japón hay una creencia que se llama “Kintsugi”, que cuando algo se rompe, lo pegas con oro. Ambos debemos sentirnos igual. Nos rompimos y nos estamos pegando esos pedacitos con oro. A lo mejor, cuando terminemos de formarnos, no vamos a estar perfectos, estaremos con nuestras cicatrices pero se va a ver bonita esa obra. Creo que eso pasará con nosotros”.

¿Hubo infidelidad?

“No. Nunca, en 23 años ninguno nos fuimos infiel. Siempre hubo mucho amor, mucha admiración. Aunque al principio uno se lo cuestiona todo ya que estábamos bien. Un día él se levantó con ese “switch” de “quiero terminar aquí la relación, me dijo “siempre vas a tener mi amor”, pero ya”.”

¿Mantienen comunicación actualmente?

“Al principio me dolía verlo. Lo que daba rápido eran ganas de darle un abrazo y un beso. Y saber que ya no se puede. Le pedí que sacara las cosas que tenemos juntos en las redes ya que me dolía. Él no quería quitar nada. Hasta lo dejé de seguir en las redes ya que me dolía al principio, cuando estuve en negación. Ahora ya lo puedo ver y hablamos, nos escribimos normal, él me dice que todo lo de él es mío, hay mucho amor.”

Has pensado en ¿y si no volvemos?

“Si no, pues yo me estoy enfocando en mí, haciendo mucho ejercicio, dándome amor, cuidándome, haciendo las cosas que me gustan, conociendo gente nueva, rodeándome de amigas bien chulas y poderosas, gente que admiro”.

¿Cuán duro ha sido esta separación para tus hijos Jai y Paola?

“Ellos están bien. Mi relación con David es el ejemplo para Paola, la mayor, de lo que quiere en una relación. Para ella ha sido una sorpresa, nos ama y respeta a los dos. No se mete. Nadie en la familia se ha metido en tratar de juntarnos. Lo escucharon a él, me escucharon a mí y nos han dado el espacio. Jai respetó la decisión de papá de necesitar espacio. Jai es músico, es un genio, muy bueno, el mejor amigo de papá, son panitas y vive con él. Paola vive aparte.”

Tan pronto colgué la llamada con Jessica, yo aún en shock, me tocó llamar a Sie7e.

Sie7e, con el respeto que te he tenido siempre, preferí preguntarte directamente antes de publicar cualquier cosa. ¿Es cierto que estás separado de Jessica?

“Sí, estamos separados. Ya la relación venía sufriendo golpes, más circunstanciales que otra cosa. Te agradezco que me dieras el espacio de sanar el golpe. Si le preguntabas a cualquiera de los dos hace 3 ó 4 meses, nos íbamos a estar bebiendo las lágrimas y a darles el show de verdad. Ya eso pasó, estoy mejor, aprendiéndolo a manejar y me di cuenta de que soy más fuerte de lo que creía que era.”

¿Desde cuándo se separaron?

“Estos últimos años han sido duros pero seguíamos ahí. Hace unos cuantos añitos la relación sufrió un percance, allá para el 2021. Desde el amor, decidí abrir un pequeño espacio, pedí un “timeout”. Ella ha sido tan gentil de entenderme y darme ese espacio. Loco, yo estoy de luto. Se lo digo a todo el mundo, no lo he escondido. Lo que me ha parecido lindo, incluyéndote Fernan, es que mucha gente que pudieron haber tirado de la baqueta, no lo han hecho y han tenido el cuidado de preguntarnos. Tener cuidado en estos tiempos donde todo el mundo se lo pasa por donde no le da el sol, que tengan esa consideración cuatro meses después del evento, me parece súper nítido, vale mucho. Y entiendo que es parte de tu trabajo.”

¿Qué pasó?

“Es complicado. Me di cuenta y sentí que tenía unas cosas que atender, no puedo hablar por ella pero a mi mejor juicio, era mejor bregarlo por separado. Es una colección de cosas, traumas viejos míos de la infancia antes de ella y viceversa. Un montón de cosas que desde la separación vamos a poder superar que a lo mejor, estando juntos, no teníamos el espacio ni la movilidad de ser.”

¿Ese espacio que pediste es pensando que en un futuro retomen la relación, aunque sea transformada?

“Uno nunca sabe. Ahora mismo no. Lo que necesito es tener tiempo conmigo. Enfocarme en lo que me estoy enfocando, no tanto en ella, sino en el resto de nuestra familia sigan bien. Sigo trabajando para la familia de la misma manera. Estoy enfocado más que nunca en eso. Se lo he dicho a ella y a todo el mundo. Hay veces que se puede malinterpretar pero no lo digo de mala manera. Pase lo que pase, ella es tribu, somos tribu. A esa mujer yo la amo y la protejo siempre, punto. En la relación que tuvimos, de la manera que fue y de la manera que es ya que se transforma, pero continúa el amor, el respeto, la comunicación, mucha complicidad, confianza e intimidad. Es real. Cuando hablamos de “breakups, i want to make this the best breakup” (cuando hablamos de ruptura, quiero hacer que esta sea la mejor ruptura posible). Una ruptura amorosa, considerada, a fuego. Todo el mundo cuidando a todo el mundo. Ella sabe que cuenta conmigo y yo estoy en su esquina siempre. La naturaleza de la relación ha cambiado. Contestando a tu pregunta concretamente, no sé si en el futuro volvamos. Creo que este evento nos va a hacer crecer y ser mejores, pasando por el dolor porque esto es como un luto”.

Tal como le dije a Jessica, llevo 14 años con mi esposa Naomi y ustedes siempre han sido un lindo ejemplo de una relación duradera y con mucho amor.

“Eres uno de muchos amigos que me han dicho “Ea rayos, yo te tenía a ti de referente”. Les digo “loco, espero que de ninguna manera esto te haga reconsiderar nada en tu relación”. Si mi relación como tu referente, les sirvió para construir lo que ustedes tienen, que es tan lindo y saludable, pues a lo mejor no tenían las deficiencias que nosotros teníamos. Cada caso es tan único.”

Se lo pregunté a Jessica y ahora también a ti, con el mayor de los respetos. Para despejar cualquier duda, ¿esta ruptura se debió a una infidelidad?

“El issue jamás fue infidelidad. Nada de cuernos en 23 años. Habíamos quedado en esto. El día que yo hubiera querido romper eso, le iba a avisar. No fue por cuernos ni por interés en estar con otra. En mi caso era sencillamente que necesito reconstruirme. No es nada con ella ni con nadie. Serle fiel a ella no fue ningún sacrificio.”

¿Estás recibiendo alguna ayuda profesional para lidiar con esos asuntos que te están afectando?

“Buena pregunta. Solo no estoy. Estoy recibiendo ayuda de muchas personas que tengo la suerte de conocer y son muy sabias para mí, de diferentes esquinas, diferentes campos a quienes consulto. Esto es mucho un proceso que uno brega solo, cuando uno tiene que enfrentar los miedos solito.”

¿Hablaste con Jessica sobre la posibilidad de buscar y recibir terapia de parejas?

“Mmm, se conversó rumbo al final de la relación pero fue en un momento que yo no sentía que iba a funcionar.”

¿Cómo es la comunicación con Jessica ahora?

“Sigo estando en sus proyectos y sus cosas, sigo enterado. Sigo siendo de su confianza. Nos seguimos ayudando mutuamente. Nos van a ver jangueando en la calle, breguen (se ríe). Va a ser bien confuso para la gente.”

No es para menos. Es que ella no es cualquier persona, es tu compañera por 23 años, la madre de tus hijos, el amor de tu vida.

“Ella es la mujer más espectacular que he conocido en mi vida. La criatura más fascinante que he conocido. Qué muchas cosas nítidas hice, con tan solo tratar de estar en esa burbuja que construimos. Es una montaña rusa maravillosa. Si me muero y vuelvo a nacer y me preguntan si la paso otra vez, les digo que la paso otra vez, a fuego.”

Eso me huele a “comeback”…

(Se ríe) “Qué lindo eres. Noo, lo que hablo real es de todo el amor que le tengo, es real y no lo voy a esconder.”

Mi deseo es, de corazón, que esa relación, aunque sea transformada, se retome.

“Sí, por eso. Se está transformando. Esto no es un quiebre tradicional. Es la mejor versión posible de una ruptura. Hay mucho apoyo de lado a lado.”

Sie7e, quien aún vive en la casa de Dorado donde vivió los últimos años junto a Jessica (ella se mudó para San Juan desde la separación), está de vuelta a la música, terminando su nuevo disco luego del que sacó en marzo con el que comenzó con la canción “Layback” junto a PJ Sinsuela. Casi nominaban el disco. No entró pero lo vieron bien de cerca, según me dijo, cosa que lo tiene bien contento ya que, para haber estado desaparecido por tanto tiempo, le encantó que fuera considerado. Continúa con su nueva disquera Duars Entertainment. En agosto lanzó el tema “Bailando con el recuerdo” con el intéprete boricua “Eix” (Christian Rohena Rodríguez) y junto a la puertorriqueña “Alosofía”. Ha grabado varias colaboraciones que anunciará próximamente. Está muy feliz de haber regresado a la música luego de haberse “quitado”. Y no es para menos. Más que merecido. Y me enteré que a principios del año próximo dará su primer concierto de este regreso. La mayor y mejor de las bendiciones y éxito para Sie7e y también para su esposa Jessica. Les agradezco infinitamente la confianza en mí, a pesar de este duro proceso que viven. Ojalá y cuando vuelva a hablar de su relación sea porque volvieron. Los quiero.

Por favor, síganlos a ambos en sus cuentas de Instagram: @sie7emusic y el de Jessica “SUGU” @estoeslavidabuena

No olviden mirar el álbum de fotos de ambos abajo de esta columna (incluyendo mi famoso “screenshot” a mi estilo).

Se enteraron #PrimeroConElNalgo en Metro.