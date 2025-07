Reseña residencia: Bad Bunny homenajea a Puerto Rico con bomba, plena, salsa, y reggaetón

En un suceso histórico para el entretenimiento puertorriqueño, Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, inició el viernes, su primera función de la residencia en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot (Choli) a son de la bomba, plena, salsa, dembow, dance, y reggaetón.

Al entrar al Choli, el espacio contaba con dos tarimas ambientadas diferentes. La principal logró capturar la esencia del campo con las icónicas sillas de plástico, vegetación, y árbol flamboyán. La segunda tarima fue la casa que el mismo Bad Bunny compartió el día antes.

Los puertorriqueños demostraron que por Bad Bunny pueden dejar atrás la impuntualidad porque a horas de comenzar el concierto ya las afueras se encontraban llenas.

El concierto solo comenzó 10 minutos después de lo prometido con una actuación en la tarima principal.

El vegabajeño entró seguido sorprendiendo a los espectadores al iniciar con lo que resultó ser una canción nueva. Sin embargo, no dio explicaciones, ni el nombre de la misma.

Luego de varios temas como “KETU TeCRÉ”, “EL CLúb”, “Santa”, “PIToRRO DE COCO”, y “El Apagón”, Bad Bunny se dirigió al público con “viene PR estamos en casa”.

El artista utilizó todo el espacio que tenía al hacer una sesión de acústico bajo el árbol Flamboyán, y utilizar la segunda escenografía para hacer una fiesta de casa con sus éxitos de reggeatón y tecno.

Las sorpresas de la noche

La primera función contó con tres invitados especiales: el jugador de la National Basketball Association (NBA, por sus siglas en inglés) Lebron James, la banda boricua Chuwi, y Los Pleneros de la Cresta.

Días antes se filtraron en las redes sociales imágenes de James llegando a la isla del encanto, y luego confirmaron que iba a estar asistiendo a los conciertos.

Lo que no se filtró fue la parte activa dentro del concierto. Aunque, se notó que James no era parte del ‘show’, ni tenía un libreto, ni coreografía, acompañó a Bad Bunny durante la segunda tarima en la casa.

Por otro lado, la participación de Chuwi sí fue más intencional al unirse al Conejo Malo para interpretar el tema “WELTiTA”.

Los Pleneros de la Cresta llegaron para encender el Choli con plena tocado “CAFé CON RON”, otros temas de ellos, y ser parte del cierre.

De igual manera, entre cambio y cortes para Bad Bunny la pantalla del Choli proyectó tres videos siguiendo la historia del personaje de Jacobo Morales y el sapo Concho.

Mensajes políticos

Bad Bunny ha sido vocal sobre temas sociales a través de su carrera, y la residencia no fue la excepción.

Se proyectaron mensajes sobre la historia de Puerto Rico antes de iniciar el evento que decían “En Puerto Rico hay 17 especies de coquíes, aunque tres no han sido vistas por varias décadas”, entre otros mensajes.

De igual forma, no faltó el mensaje de orgullo patriótico y de proteger a la isla mientras interpretaba “LO QUE LE PASÓ A HAWAii”.

Sin embargo, un momento que resaltó en la noche fue durante el espacio mientras cantaban sus éxitos de reggaetón en el techo de la casa. Al entrar a la parte final del tema “EoO”, Bad Bunny dejó claro que la cuna del reggaetón es Puerto Rico al mencionar un listado de artistas y productores urbanos desde Vico C hasta Tainy.

“Desde los noventa hasta el 2000 por siempre. Fin de discusión”, mencionó mirando fijamente la cámara para que el mensaje llegara a oídos globales.

Un homenaje a Puerto Rico desde el corazón

El álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” demostró una parte de la cultura puertorriqueña que quizás generaciones nuevas no conocían. Fomentó la búsqueda de la salsa, la bomba, y la plena.

Con la residencia, Bad Bunny le entregó su corazón al público que lo sigue apoyando. Con una producción única, una energía, y sin tener más de dos minutos de descanso, el vegabajeño recorrió sus grandes éxitos.

De igual manera, el artista agradeció al público en varias ocasiones de la noche por su carrera y sus logros.

“Gracias por tanto cariño, tanto amor”, mencionó antes de comenzar su última canción.

El ganador de varios Latin Grammy’s y Grammy’s cerró la noche con una emotiva interpretación de “LA MuDANZA” al quebrarse la voz y aguarles los ojos mientras relataba la historia de su infancia.

Luego de una noche llena de sazón boricua con más de 30 canciones, Bunny logró que su público sintiera el orgullo de nacer en Puerto Rico, y el empuje para seguir luchando por quedarse en la isla. “De aquí nadie me saca, de aquí yo no me muevo. Diles que está es mi casa, donde nació mi abuelo. Yo soy de PFKNR”.