Cinco habitantes de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), quedaron nominados la noche del jueves, en el segundo proceso de nominación del programa.

Maripily Rivera: “A mi no me importa los $200 mil porque yo tengo un apartamento de 3 millones”

El expelotero venezolano y participante de la segunda temporada de “Exatlón Estados Unidos”, Carlos “El Cañón” Gómez, y la actriz mexicana Thalí García recibieron 12 puntos negativos cada uno por parte de sus compañeros.

Mientras, el mexicano Clovis Nienow, el actor colombiano Gregorio Pernía y la mexicana Leslie Gallardo, obtuvieron nueve y seis puntos cada uno.

Por su parte, la modelo y empresaria boricua, Maripily Rivera, recibió dos puntos por parte de la ganadora de la segunda temporada de “Top Chef VIP”, Alana Lliteras, y el actor mexicano Alfredo Adame.

“El Titi” enfrenta a Maripily: “A ti no se te puede decir nada”

¿Lupillo Rivera se siente acosado por Maripily en “La casa de los famosos 4″?

Maripily Rivera protagoniza tremenda pelea en “La casa de los famosos 4″

Uno de los cinco nominados será salvado por la líder de la semana, Ariadna Gutiérrez, o el habitante que gane el reto de salvación, el cual se realizará la noche del viernes.

El lunes se conocerá el nombre del segundo o segunda eliminada de la temporada.

LCDLF 4 inició el martes, 23 de enero de 2024, y cuenta con 22 habitantes luego de la eliminación el pasado lunes, del mexicano Christian Estrada.

El ganador o ganadora del programa, que se espera dure 17 semanas (cuatro meses), se llevará como premio 200 mil dólares.

Maripily se vuelve a salvar: Cinco habitantes quedan nominados en “La casa de los famosos 4″

Así votaron los habitantes en la segunda semana de LCDLF 4:

Maripily sobre Thalí García: “Yo la arrastro y limpio toda ‘La casa de los famosos’”

La modelo puertorriqueña Maripily Rivera realizó la noche del miércoles, unas fuertes expresiones contra la actriz mexicana Thalí García luego que esta protagonizara otra discusión con la periodista española Cristina Porta en la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo).

“Es que es una loca. La tipa está loca. Yo me aguanto porque yo la arrastraría por toda la casa y me fuera yo a nominación... perr@ toma. Llévenme a nominación, quítenme del reality. Ustedes me conocen a mí, saben que yo la arrastro y limpio toda ‘La casa de los famosos’, va a ser mundial y no lo voy hacer porque está loca. La tipa está loca”, dijo Maripily.

Las expresiones de Maripily surgieron luego de un encontronazo entre Thalí y Cristina, quienes se alzaron la voz frente a sus compañeros.