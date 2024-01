Bryan Villarini llega al Centro de Bellas Artes con la obra “Las Mujeres de Bryan”

El actor, presentador de televisión y experto en belleza, Bryan Villarini, llegará al escenario del Centro de Bellas Artes de Santurce con su obra teatral original titulada “Las Mujeres de Bryan”. Este espectáculo, lleno de emociones y humor, se presentará en la Sala de Festivales Antonio Paoli los días 24 y 25 de mayo de 2024 y marca el primer espectáculo propio del artista.

“En mi niñez había probado otras manifestaciones artísticas como el baile y sentía que no encajaba en algunas áreas porque no veía personas como yo destacadas. Con el tiempo descubrí el camerino dentro del teatro, donde la gente podía hacer cosas en las que yo también podía manifestarme. Esa área me sedujo porque yo podía encajar, podía crear y podía transformar. Desde pequeño fui un presentao y el teatro me daba esa oportunidad”, comenta el experto en belleza.

En “Las Mujeres de Bryan”, el ponceño busca rendir un emotivo homenaje a las mujeres que han dejado una marca indeleble en su vida, influyendo significativamente en su desarrollo personal y profesional. La pieza, cargada de anécdotas y reflexiones, promete ser una experiencia teatral única que celebra la diversidad y la importancia de las mujeres en la vida de Bryan Villarini.

Villarini, conocido por su dedicación al teatro y su destreza en el mundo de la belleza, comparte su trayectoria desde sus inicios en el maquillaje hasta convertirse en un muy querido actor y figura de la televisión puertorriqueña. En este viaje, revela cómo el teatro se convirtió en su refugio creativo y cómo las mujeres han sido una fuente constante de inspiración a lo largo de su vida.

“En la adolescencia quien me inspiró a continuar en las artes fue Laura Butler, ella me abrió los ojos y me hizo ver que el teatro era mucho más amplio. En la Universidad de Puerto Rico, yo me negaba a ser parte del escenario, pero Dean Zayas insistía en que yo pertenecía al escenario”, reflexionó.

“Las Mujeres de Bryan” no solo destaca la historia de Villarini, sino que también cuenta con la participación de un elenco de talentosas mujeres, cuyas identidades se revelarán más adelante junto con otras sorpresas relacionadas a la producción de las pieza. La historia fue escrita y conceptualizada por el mismo Bryan Villarini. El libreto es de la autoría de Mikephillipe Oliveros, la dirección de Miguel Rosa Lopez y la producción de Brío 27 LLC y ElyRadical Productions.

En el pasado, Bryan, formó parte de obras de teatro como La Jaula de las Locas, Mujeres en el Baño, Boda de sangre, entre otras, También, tuvo su debut en el cine en la película La Camelias dirigida por Paloma Suau. Ahora, tendrás la oportunidad de verlo como nunca antes en “Las Mujeres de Bryan”, una obra con muchas historias, risas y, sobre todo, con el reconocimiento merecido a las mujeres que han sido la esencia de su trayectoria. Los boletos ya están disponibles en Ticketera.com.