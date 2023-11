“A la gente le gusta hablar cosas que no saben”. Explota “La Taína”

Corillo, bienvenidos a otra columna #PrimeroConElNalgo en Metro, que publico dos veces al mes. Los mejores bochinches, entrevistas exclusivas que no verás en ningún otro lao. Aquí no leerás rellenos de Pablo Montero ni Galilea Montijo. Y más importante, te enteras de cachete y sin pagar suscripción.

Para el que no lo sabía y vive debajo de una piedra, mi panita y excompañera de trabajo en “No te duermas” y “Dando Candela”, Noris Díaz “La Taína”, lleva bastante tiempo encamada por una situación de salud que ella me explica en detalle en esta entrevista que leerán abajo. Situación que ella describe como una de las peores de su vida. Hasta caminando con andador está. He comentado de esto en televisión y en mis redes. Pero Noris no le iba a dar la entrevista al Machazo con el peluquín, me la iba a dar a mí. Y más ahora que me estoy poniendo más bueno que nunca con este nalgaje, ahora de carne magra.

Obvio, aproveché y le pregunté de su Onlyfans que acaba de abrir, aunque a medio pocillo por su problema de salud. Ella le está metiendo contenido al día como si no hubiese un mañana, como que está encerrada en su casa todo el día. Y se está portando no tan bonito como Karol. Bueno, eso me dice un pana que se suscribió jeje. ¿Cuánto vale la suscripción? ¿Por qué lo hizo? ¿Está pelá? ¿Cómo la puedes conseguir? Ella me lo cuenta todo.

Pero la han criticado, para variar y cuestionado su paso por la iglesia, del evangelio, pa estar ahora pelando pa abajo, como dicen, en Onlyfans. Pa hablar claro, Noris se hartó de quienes la critican y se las cantó a tod@s, sin pelos en la lengua. Me dijo las razones por las cuales se salió de la religión. Me quedé pasmao con lo que me dijo.

Divido esta entrevista en tres partes: Salud, Onlyfans y la Iglesia.

Que la disfruten…

Salud

Noris, desde hace como un mes que he comentado en televisión y mis redes sobre tu salud, de que estás pasando un momento bien difícil y estuviste hospitalizada. ¿Cómo estás y qué es lo que tienes?

“Empecé con un dolor en la pierna izquierda, misma pierna donde me operaron la cadera, la necrosis vascular que me dio hace tiempo. Pensé que se me iba pero el dolor seguía más agudo y más agudo, a tal punto que no podía caminar, no podía mover la pierna. El pie se me estaba hinchando y con más dolor. Un dolor que no tiene explicación. Me hicieron primero unas placas y no se veía nada. Luego un MRI y tampoco. Salía algo en un nervio de la espalda baja. Me vieron varios doctores. Me dieron todo lo que podían darme para el dolor, para poder dormir ya que no estaba durmiendo nada. Llegué a un punto que me tomaba 3 Percocet por la mañana, 3 por la tarde y 3 por la noche. Estuve un día completo en el hospital pero como no sabían lo que tenía, me enviaron a otro hospital. Aparentemente lo que tengo es un problema en el nervio ciático otra vez. Uno de los peores dolores que puede tener un ser humano es este.”

¿Qué te dicen los médicos? ¿Te van a operar?

“Me quieren hacer un bloqueo. Si respondo bien, no me tienen que operar. Aún estoy esperando a que me digan qué finalmente van a hacer conmigo. Ahora mismo estoy con el Dr. Jan Kramer, de Manejo del Dolor. Entre terapias y medicamentos, he mejorado un poco pero me sigue doliendo. Llevo un mes, es drenante emocionalmente y se los dije a los doctores, que no estoy bien emocionalmente, que tenía muchos pensamientos que no eran los mejores. Gritaba todo el tiempo por el dolor. Me sentía impotente, fue horrible. He pasado por cosas difíciles, esta ha sido una de ellas. No sé qué pasa, es un dolor constante, como si mi pierna fuera a explotar, algo bien raro.”

¿Cómo te ha afectado en tu trabajo, en la venta de los jugos?

“No puedo trabajar así. Llevo un mes sin trabajar, sin generar dinero y pagando algunos de los gastos médicos y en productos naturales que me ayudan. Y mi alimentación es especial ya que padezco de fibromialgia, me cuido mucho. Estoy de cama prácticamente, caminando con andador y en silla de ruedas. Buscando la forma de generar dinero.”

¿Cuánto tiempo más estarás así?

“Tengo que ver primero a la neurocirujana y de ahí sabré. Eso será pronto.”

¿Has llorado mucho por esta situación?

“Demasiado, Fernan. Ya no tengo ni lágrimas. He bajado de peso también, como 12 libras en un mes. No me da ni hambre por tanto medicamento.”

¿Estás sola en este proceso o te está ayudando alguien?

“Sí. Mi mamá, mi hermana, amistades que ha estado conmigo y se han quedado conmigo en el hospital.”

Onlyfans

Háblame de tu Onlyfans que abriste hace pocos días. Dime rápido a dónde los enfermi…digo, tus seguidores te pueden conseguir.

“Sí. Me consiguen en www.onlyfans.com/lataina.pr. Ya lo tenía planificado. Lo pensé mucho para abrirlo.”

¿Cómo surgió la idea?

“La gente tiene un concepto de lo que es pero tú trabajas tu Onlyfans como tú quieras. Yo tengo mi estilo propio. Fui la primera modelo en tener un calendario en Puerto Rico. Sé lo que quiero proyectar para los suscriptores. Sé que hay algunos que exigen más. Tan pronto lo anunciaste en televisión y tus redes, ya muchos se suscribieron, antes de que publicara el primer vídeo.”

¿Cuántos se han suscrito ya?

“No he estado ni pendiente, estoy más pendiente al dolor en mi pierna que en otra cosa.”

¿Qué tipo de contenido les vas a dar a esos “Taína - Rangers”?

“Siempre he sido sensual y a eso no le voy a bajar.”

¿Cuál es el costo?

“En estos momentos es $20 dólares al mes.”

¿Ya has grabado y publicado algún videíto, como pa ir calentando?

“Ya he subido contenido pero no el que quiero realmente dar, por mi situación con mi pierna.”

¿Lo que has publicado, lo has grabado en tu casa?

“Sí. Mi casa es como mi propio estudio, por todos lados. También quisiera grabar en otros lugares, hay cosas que tengo ya en mente. Me gusta mucho el agua. Sé que a mucha gente le va a gustar.”

¿Lo estás trabajando sola?

“Tengo unas personas que me ayudan. Son varios.”

¿En quién te inspiraste para abrir tu Onlyfans?

“Al principio cuando comencé a ver, eran de otros países, era algo raro. Luego he visto un poco de las muchachas locales. Hay muchas muy bonitas, la edad no importa. Las veo siempre hermosas a todas. Lo más importante es que sean creativas. Ya luego te diré en quién me inspiraré.”

¿Cuán diferente es tu Onlyfans, comparado con el de Margarita Bernardo, Noris Joffre, Barbierican e Indy Flow, que es bien hardcore?

“El de Indy Flow no lo he visto realmente. De Margarita he visto algunas cosas, sabes que a ella le gusta enseñar. Yo la quiero mucho. El de Noris, me quedé en shock porque, aparte de que trabajamos juntas en “No te duermas”, fue mi maestra de dicción. He visto algunas cositas de ella que me han enseñado. Me he puesto a estudiar y aprender qué tipo de cosas puedo o no puedo hacer en la plataforma para decidir qué es lo yo quería hacer. Me gusta hacer las cosas diferentes y nuevas, no parecerme a nadie. Cosas que las demás quizá no se atrevan a hacerlas, pues yo las haré. No soy de competir con nadie, compito conmigo misma. Cada una tiene un potencial y que lo hagan como ellas entiendan que se quieren proyectar. En mi caso voy a complementar varias cosas.”

¿Siempre en tus publicaciones estarás sola o algunas veces acompañada?

“Estaré sola pero en algunas estaré acompañada.”

En las fotos de tus calendarios de 1999 y 2000, en algunas de ellas estabas completamente desnuda, según me dicen (dijo nadie nunca). ¿En tu Only también?

“Las cosas cambian. Me gusta estudiar al ser humano, lo que le provoca y lo que quieren ver. Hay cosas que no son tan explícitas y a la gente le gusta más, aunque hay algunos que les gusta más fuerte. No les voy a dar todo de cantazo, uno tiene que aprender a tener un control, saber en qué momento va cada cosa. Así mismo hice en “No te duermas.””

¿Has podido leer los comentarios en mis redes y en la reseña que publicó Metro de tu Onlyfans?

“Ahora mismo estoy tan enfocada en mi salud. Trato de no leerlos mucho ya que a la gente le gusta hablar y es lamentable. Yo amo mi país, nací aquí, me crié en un residencial. Es lamentable que en un país tan pequeño ponen las cosas tan exageradas, fuera de contexto. Me hablan como si supieran de mi vida, como si vivieran conmigo cuando no saben nada del por qué tomo esas decisiones de hacer estas cosas. Eso me duele un poco. En lo malo, te van a destruir y en lo bueno también.”

Hay comentarios que dicen que estás necesitada de dinero y que por eso el Onlyfans.

“No. Yo tengo mis cosas y mi casa. Lo estoy haciendo porque me gusta. No me siento incómoda haciendo desnudos, a mí me gusta. Yo respeto a los que no le gusta este contenido. Pero este es mi cuerpo. No estoy casada, no tengo hijos. No tengo esa responsabilidad.”

¿Le hablaste a tu familia sobre este proyecto? ¿Cómo reaccionaron?

“A los primeros que les dije fue a mi mamá, mi hermana y amigas. Me dijeron que soy adulta, que haga lo que entienda me haga feliz. Ellas me conocen y saben cómo soy.”

¿Qué les dices a esos fieles que ya se suscribieron por fe, viajando sin ver como Jon Z, aún sin ver un simple post?

“Gracias por confiar en mí y suscribirse. Muchos son desde “No te duermas. Algunas son mujeres que han entrado por las razones que sean. Es lindo que las mujeres admiren a otras mujeres.”

Iglesia

Noris, uno de los comentarios que leí en mi post de Instagram que decía “¿Cómo de pastora volvió a eso?””

“Yo nunca fui pastora. La gente no sabe por qué me salí de ahí. A la gente le gusta hablar cosas que no saben. Es un tema que no he querido tocar, primero por respeto a una persona que me pidió de favor que no lo hiciera, simplemente para que las personas que estuvieran dentro de la iglesia no se salieran.”

¿Tuviste una situación con alguien?

“Muchacho, tú no sabes lo que pasó ahí. ¿Tú te crees que me salí así porque sí? Pasaron muchas cosas. Deuda de dinero, provocaciones, personas que querían otras cosas, de todo, hubo muchas cosas ahí. Pedí ayuda espiritual y nadie me la quiso dar. No fue hasta que lo hice público, ahí me ayudaron. Estaba espiritualmente ya por el piso. Una de las personas que sabe lo que me pasó es Héctor Delgado, antes “El Father”. Él me respeta mucho. Me dijo: “No voy a decirte nada, simplemente voy a orar por ti para que en algún momento tú vuelvas, yo sé lo que tú pasaste”. A la gente le gusta hablar demás, sin saber el por qué de las cosas. Se inventan unas cosas, como en una película de Netflix.”

¿Entiendes que ya es un buen momento de que sepan de una vez qué fue lo que exactamente pasó?

“No quiero todavía, no estoy preparada para hablarlo.”

¿Te desilusionó mucho lo que viviste?

“Sí, mucho, mucho. Hay buenos pastores, buenos evangelistas, buenos adoradores, buenos profetas y gente buena en la iglesia, los hay. Pero hay gente que hacen cosas que no están bien, esos son muchos. Yo lo viví, fueron cosas conmigo.”

¿Una o varias personas con las que tuviste situaciones?

“Varias, con diferentes situaciones.”

¿De índole sexual?

“De todo.”

¿Te deben dinero?

“Claro.”

¿Dinero de qué?

“De algo que yo había hecho anteriormente con una persona. Eso hasta salió públicamente, lo pueden buscar y sabrás con quién fue. Entiendo que la persona los necesitaba más que yo. Dios se encargará. Cuando tú haces cosas así, Dios no se olvida de las cosas. Una de esas personas falleció. Hay otras que les han pasado cosas. Pero no me interesa. Lo lindo es que Dios conoce el corazón de cada persona. Dios sabe quién soy yo.”

¿Hay alguna posibilidad de que regreses al evangelio?

“Nunca descarto nada. Mañana podría pasar. La iglesia somos nosotros. Que yo haga el propósito de Dios, eso es otra cosa. Me da coraje conmigo misma porque creí en personas, en seres humanos, cuando no debí hacerlo.”

¿Perdonas a esos que te hicieron daño en la iglesia?

“Sí. Antes no pero ya sí. Dios se ha encargado y sigue encargándose de todo eso.”

¿Te arrepientes de haber entrado a los caminos del evangelio?

“No. Yo tuve un encuentro con Dios real. El que me conoce sabe que fue así. Jamás me arrepentiré de haber conocido a Dios. Dios es mi papá, aunque ahora mismo sea una hija rebelde. Siempre hablaré bien de Él. Es quien me ha mantenido vida, aunque a otros no les guste. Me ha dado salud, aunque a otros no les guste. Porque yo lo sé. Existen personas que hacen cosas malas, como brujería y cosas así. Aunque eso jamás es más poderoso que Dios.”

