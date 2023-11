La organización de Miss Universo anunció el martes, el grupo de presentadoras y copresentadoras de la gala final de la edición #72 del certamen, en San Salvador, El Salvador.

La historia de amor de Marc Anthony con candidata de Miss Universo 2023

La actriz y periodista estadounidense Maria Menounos se unirá a la modelo y Miss Universo 2012; Olivia Culpo y la presentadora de televisión estadounidense Jeannie Mai como animadoras de la competencia de belleza.

¿Por qué Miss Universo 2023 es diferente a otras ediciones?

Culpo y Mai fueron las conductoras principales de Miss Universo 2022, celebrado en enero de 2023 en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos.

Mientras, las animadoras de los comentarios backstage serán la modelo filipina y Miss Universo 2018; Catriona Gray y la presentadora de televisión, Zuri Hall.

La final de Miss Universo se realizará el sábado, 18 de noviembre, donde 85 candidatas competirán por el cetro que ostenta la estadounidense-filipina R’Bonney Gabriel; Miss Universo 2022.

Steve Harvey no regresa: Ellas serán las presentadoras de Miss Universo 2023

Hace unas semanas, la organización confirmó que el cantante John Legend será parte de la final, que se celebrará el 18 de noviembre.

Esta es la segunda vez que el artista participa del certamen, su primera aparición fue en Miss Universo 2010, realizado en la ciudad de Las Vegas, Nevada.

La representante española del certamen Miss Universo 2023, que se celebra en El Salvador, contó en varios videos publicados en las redes sociales del momento cuando se enteró que sería roommate de Marina Machete; Miss Portugal, una de las dos candidatas trasgéneros de esta edición.

Athenea Pérez, quien es la primera reina negra coronada como Miss España Universo, indicó que cuando vio a Marina, esta le preguntó si se sentía cómoda con que fuera compañeras de cuarto durante las semanas de competencia.

“Cuando entré y vi a Portugal... nada, abrazo, besos y ‘que bueno conocerte’, justo nos habíamos seguidos [en redes sociales] pocos días antes. Le dije ‘pensaba que me iba a tocar con alguna latina’ y me dice ‘ay, ¿pero estás bien? ¿Estás cómoda?’... Le dije ‘¿cómoda? Claro, me encanta Portugal y me encantas tú’. Bueno, y ya mejores amigas para toda la vida. Parece que nos conocemos de siempre y es maravillosa. Quien no la acepte o quien no comparta eso... Obviamente opiniones tienen que haber, pero en mi cabeza no cabe, no entiendo [el rechazo]”, sostuvo Pérez.

En otro video, Athenea describió a Mariana como “maravillosa”.

“Es maravillosa y hemos conectado desde el momento uno. Desde que entré a la habitación. Quiero conocerla primero y luego se que tendremos contenido de calidad”.

La competencia preliminar de Miss Universo 2023 se celebrará el 15 de noviembre, el desfile de trajes de fantasía o nacionales se dará el 16 de noviembre y la final se llevará a cabo el sábado, 18 de noviembre.