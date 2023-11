Miss España revela momento cuando se enteró que sería ‘roommate’ de candidata trans en Miss Universo 2023

La representante española del certamen Miss Universo 2023, que se celebra en El Salvador, contó en varios videos publicados en las redes sociales del momento cuando se enteró que sería roommate de Marina Machete; Miss Portugal, una de las dos candidatas trasgéneros de esta edición.

Athenea Pérez, quien es la primera reina negra coronada como Miss España Universo, indicó que cuando vio a Marina, esta le preguntó si se sentía cómoda con que fuera compañeras de cuarto durante las semanas de competencia.

“Cuando entré y vi a Portugal... nada, abrazo, besos y ‘que bueno conocerte’, justo nos habíamos seguidos [en redes sociales] pocos días antes. Le dije ‘pensaba que me iba a tocar con alguna latina’ y me dice ‘ay, ¿pero estás bien? ¿Estás cómoda?’... Le dije ‘¿cómoda? Claro, me encanta Portugal y me encantas tú’. Bueno, y ya mejores amigas para toda la vida. Parece que nos conocemos de siempre y es maravillosa. Quien no la acepte o quien no comparta eso... Obviamente opiniones tienen que haber, pero en mi cabeza no cabe, no entiendo [el rechazo]”, sostuvo Pérez.

¿Por qué Miss Universo 2023 es diferente a otras ediciones?

En otro video, Athenea describió a Mariana como “maravillosa”.

“Es maravillosa y hemos conectado desde el momento uno. Desde que entré a la habitación. Quiero conocerla primero y luego se que tendremos contenido de calidad”.

La competencia preliminar de Miss Universo 2023 se celebrará el 15 de noviembre, el desfile de trajes de fantasía o nacionales se dará el 16 de noviembre y la final se llevará a cabo el sábado, 18 de noviembre.

Destacado estilista se convierte en director de Miss Puerto Rico Petite y Miss Puerto Rico Teen

Los certámenes Miss Puerto Rico Petite y Miss Puerto Rico Teen, que se han realizado con éxito por más de tres décadas en la Isla, estarán bajo la dirección del experto en belleza y destacado estilista Javier Moreno, anunció este lunes, el dueño de ambas marcas, Carlos “Monty” Montaner.

Los looks de la boricua Karla Guilfú en los primeros días de Miss Universo 2023

Durante los pasados tres años, Moreno se destacó como director creativo y de imagen de ambas marcas, siendo pieza clave para que se lograran tres coronas internacionales y un virreinato. En las pasadas tres ediciones de Miss Petite International, Puerto Rico ha logrado alcanzar las más altas posiciones, con la corona de Yannina Ruiz en 2021, el puesto de Virreina con Amanda Ramos en 2022, y la conquista nuevamente del título con Krystal González en 2023. En cuanto al Miss Puerto Rico Teen, Zamira González conquistó la corona de Spectacular Teen, en 2022.

“Miss Puerto Rico Teen y Miss Puerto Rico Petite ocupan un lugar especial en mi corazón porque fue en estos concursos en donde di mis primeros pasos como profesional de la belleza y promotor, incluso antes de saber que me dedicaría a esto. Estos concursos siempre han sido una escuela y un escaparate para muchísimas mujeres que hoy día vemos en la televisión y en muchas otras facetas importantes de liderazgo en nuestro país”, dice Moreno.