Destacado estilista se convierte en director de Miss Puerto Rico Petite y Miss Puerto Rico Teen

Los certámenes Miss Puerto Rico Petite y Miss Puerto Rico Teen, que se han realizado con éxito por más de tres décadas en la Isla, estarán bajo la dirección del experto en belleza y destacado estilista Javier Moreno, anunció este lunes, el dueño de ambas marcas, Carlos “Monty” Montaner.

Los looks de la boricua Karla Guilfú en los primeros días de Miss Universo 2023

Durante los pasados tres años, Moreno se destacó como director creativo y de imagen de ambas marcas, siendo pieza clave para que se lograran tres coronas internacionales y un virreinato. En las pasadas tres ediciones de Miss Petite International, Puerto Rico ha logrado alcanzar las más altas posiciones, con la corona de Yannina Ruiz en 2021, el puesto de Virreina con Amanda Ramos en 2022, y la conquista nuevamente del título con Krystal González en 2023. En cuanto al Miss Puerto Rico Teen, Zamira González conquistó la corona de Spectacular Teen, en 2022.

“Miss Puerto Rico Teen y Miss Puerto Rico Petite ocupan un lugar especial en mi corazón porque fue en estos concursos en donde di mis primeros pasos como profesional de la belleza y promotor, incluso antes de saber que me dedicaría a esto. Estos concursos siempre han sido una escuela y un escaparate para muchísimas mujeres que hoy día vemos en la televisión y en muchas otras facetas importantes de liderazgo en nuestro país”, dice Moreno.

Relata, además, que fue siendo director creativo de ambas competencias cuando tuvo la oportunidad de recibir palabras de agradecimiento y mensajes de superación de muchas de las candidatas y pudo ver su propósito y el gran impacto que podía hacer en su futuro y en especial en su salud emocional.

“El mayor don que Dios me regaló no fue embellecer externamente a las mujeres, mi don radica en cómo esas mujeres se sienten luego de ese proceso. Esa seguridad que crece dentro de ellas cuando las ayudó a descubrir y desarrollar sus cualidades más lindas. Siento una pasión increíble por compartir lo que sé con ellas y por hacer crecer su autoestima, pues es bien sabido que una mujer con una autoestima saludable es una mujer imparable”, expone. “Hoy día existen muchos concursos y vivimos en una época de una inclusión en desarrollo donde todo tipo de mujeres puede competir donde quieran, pero rara vez les permiten llegar lejos y difícilmente ganar. No es una opinión, ahí están los resultados. Sufro cada vez que veo chicas en eventos donde no las van a considerar realmente para ganar, donde ellas no lograrán ese desarrollo óptimo, pues siempre estará en la parte de atrás de sus cabezas esa voz diciéndole, nunca ha ganado una petite. Yo creo en la inclusión, claro que sí, pero al igual que en los deportes y muchas otras disciplinas existen categorías para equilibrar y hacer justa la competencia”.

Moreno destaca que su interés principal como director es que cada una de las candidatas descubra su potencial, lo desarrolle y se convenzan del gran poder que tienen como mujeres. “La mayoría de las mujeres de Puerto Rico son Petites y les aseguro que son las más bravas. Esta plataforma y yo personalmente no dejaremos escapar a ninguna mujer con potencial porque mida X estatura. Aquí todas tienen la oportunidad de desarrollarse, ganar y, por supuesto, tendrán el privilegio de mostrar las agallas de la mujer puertorriqueña”.

De otra parte, Carlos “Monty” Montaner, dueño y productor de Miss Puerto Rico Petite y Miss Puerto Rico Teen brindó todo su apoyo a Moreno en esta nueva encomienda y expuso que con su integración seguirán caminando firmes a uno de los propósitos principales de ambos concursos.

“Estos certámenes fueron creados con el propósito de brindar la mejor experiencia a las chicas adolescentes o a las mayores de edad que miden menos de 5′6″ en Puerto Rico. Nos sentimos honrados de poder seguir trabajando para que nuestras candidatas y reinas reciban las mejores herramientas y el conocimiento necesario para poder tener éxito en el mundo de la belleza y el entretenimiento. Javier Moreno siempre ha sido parte de nuestra familia Teen y Petite y siempre ha traído grandes aportaciones a nuestro equipo. Sabemos que con su integración como director general nuestras candidatas se llevarán una experiencia inolvidable”, dice Montaner.

Las inscripciones para Miss Puerto Rico Teen y Miss Puerto Rico Petite están abiertas para las chicas interesadas en vivir esta experiencia. Para más información puede llamar o escribir un mensaje al 787-344-1950.