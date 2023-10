Estas son las series K-Dramas que están disponibles en Netflix

La plataforma Netflix tiene en su catálogo una variedad de series K-Dramas para su audiencia.

Cada mes, esta plataforma nos sorprende con emocionantes nuevos títulos que cautivan a audiencias de todo el mundo.

Desde romances dulces y emocionantes dramas de época hasta intrigas contemporáneas llenas de suspenso, la variedad es asombrosa. Las historias cautivan con su narrativa envolvente y personajes entrañables.

Además, la producción de alta calidad y la actuación excepcional hacen que cada K-Drama sea una experiencia única.

Esta constante renovación de contenidos hace que Netflix sea el destino perfecto para sumergirse en el mundo de los K-Dramas, brindando emoción, diversión y escapismo en cada episodio. A continuación los estrenos que tendrá la plataforma streaming en las próximas semanas:

K-Dramas que se estrenarán en Netflix

Dosis diaria de sol (Temporada 1) - 3 de noviembre

Un drama sanador sobre los muchos tipos de incidentes que tienen lugar en un pabellón psiquiátrico. Basado en las experiencias reales de una enfermera psiquiátrica, el drama girará en torno a la historia de la enfermera Jung Da Eun”.

Luna en el Día (Temporada 1) - 1 de noviembre

“Sobre la heredera chaebol Do Do Hee, que es enemiga de todos, y el demonio Jung Koo Won, que pierde sus poderes un día cuando terminan viviendo juntos. Jung Koo Won es superior a los humanos en todos los sentidos, pero cuando pierda sus poderes, tendrá que trabajar con Do Do Hee para recuperarlos, y el romance comienza a florecer en este proceso”.

Mi Demonio (Temporada 1) - 24 de noviembre

Diva Náufraga (Temporada 1) - 3 de diciembre

“Mok Ha es una chica que siempre ha soñado con ser cantante. Durante la escuela secundaria, Mok Ha desaparece y termina en una isla desierta, donde logra sobrevivir sola durante 15 años. Para Mok Ha, ser rescatada de su vida solitaria es una cosa; ¡Adaptarse a la sociedad moderna es otra!”