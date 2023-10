Exhabitante de “La casa de los famosos” protagonizará telenovela con una actriz trans

El peruano Nicola Porcella, segundo lugar de la primera temporada de “La casa de los famosos México”, protagonizará la telenovela “El amor no tiene receta” junto a la actriz transgénero Coco Máxima.

Coco remplaza a la ganadora de LCDLF MX; Wendy Guevara, quien declinó la oferta del productor, Juan Osorio, para ser la protagonista de la novela.

Sin embargo, se rumora en las redes sociales que Guevara tendrá una participación especial en la historia.

Máxima ha participado de otras conocidas producciones como “El Repatriado”, el cual la colocó como la primera mujer trans en participar en una serie de Disney Latinoamérica.

Además, Coco es reportera y presentadora.

Exhabitante de “La casa de los famosos” protagonizará telenovela con actriz trans

Puertorriqueña brilla en certamen para mujeres transgéneros en España

La joven puertorriqueña Catalina La Bella Rolón brilló la noche del pasado sábado en el certamen para mujeres transgéneros Miss Star International 2023, celebrado en España.

Catalina se colocó en el Top 6 de la competencia junto a las participantes de: Nigeria, Australia, Ecuador, Nicaragua y España.

“Quiero agradecer a cada uno de ustedes por todo el amor que me han brindado durante cada momento de este proceso de convertirme en Puerto Rico. Me he disfrutado de esta hermosa experiencia al máximo. Tuve el placer de crear hermandad con increíbles mujeres trans empoderadas e inspiradoras de diferentes partes del mundo y nada de eso hubiera sido posible sin el apoyo de todos ustedes”, escribió la boricua en sus redes sociales.

“Muchas felicidades a mi roommate y hermana Miss Nigeria por su triunfo. Sé que vas a ser una reina ejemplar. Ya sabes que en Puerto Rico tienen una casa y una hermana siempre”, añadió.

El certamen fue ganado por Veso Golden de Nigeria, mientras como primera finalista se posicionó la participante de Australia.

Miss Star International era conocido como Miss Trans Star International.