Concursante de “Hotel VIP” presiona a otro a revelar que es gay

Un controversial momento fue protagonizado en el reality show “Hotel VIP”, el cual se transmite en la isla a través de UniMás (11.2 y 9.2), cuando un participante presionó a otro para que revelara su orientación sexual.

El momento ocurrió en medio de la nominación cuando el mexicano Jawy Méndez enfrentó a Fer Saagred.

“Muchos no se atreven y yo sé que tú eres gente que se atreve. Eres una persona con una vibra increíble, eres una persona que desde que llegas y le das la mano y las saludas se siente su nobleza, se siente su poder, se siente su grandeza y no te lo digo como un halago, te lo digo porque soy una persona que percibe mucho eso... y yo sé que hay algo que te está frenando”, dijo Jawy.

Luego de las palabras de Jawy, Fer Saagred salió por unos minutos del set a llorar por lo sucedido.

“A pesar de que es una situación que muchísima gente tiene... en mi caso he tenido la fortuna y el amor de que estoy rodeado por una familia que sabe y me apoya perfectamente. Es una realidad que mucha gente en México y en América Latina no están preparados para este tipo de cosas. Hay muchas personas que pierden trabajos por salir al mundo y simplemente decir ‘soy gay’”, dijo Saagred, quien se destaca como actor y presentador.

Concursante de “Hotel VIP” presiona a a otro a revelar que es gay

La joven transgénero Marina Machete se convirtió la noche del jueves, en la nueva Miss Portugal Universo 2023 y en la segunda mujer trans que competirá en Miss Universo 2023, el cual se llevará a cabo en noviembre en El Salvador.

Machete, de 28 años, hizo historia en el dicho concurso ya que era la primera mujer transgénero que competía por la corona universal de ese país.

La representante de la ciudad de Palmela superó a otras 16 participantes de la competencia.

Marina es asistente de vuelo y habla portugués e inglés fluido.