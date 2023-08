Miss Universe P. R. 2023 habla de Miss Tailandia y de la que exreina que la inspira

Miss Universe Puerto Rico 2023; Karla Inelisse Guilfú Acevedo, habló con Metro Puerto Rico sobre lo que busca pulir rumbo a Miss Universo 2023, de la nueva Miss Universo Tailandia y de la exreina de belleza local que la inspira.

Sobre lo que busca pulir en su preparación para el certamen de Miss Universo 2023, Karla sostuvo a este diario que: “Lo que me toca ahora es hacer ese switch mental de que ya no estoy solo representando a un solo pueblo sino estoy representando a Puerto Rico y la responsabilidad que eso con ella. De igual forma, hacer ese switch mental de que ya no estamos en el contexto de Puerto Rico que todo es español sino que ahora todo lo que ya he hecho, moverlo al inglés y poder comunicar cada una de mis pasiones, de lo que me gusta y de lo que entiendo que es importante en inglés”.

La beldad dijo además que: “Domino muy bien el inglés, pero aquí en Puerto Rico no suelo practicarlo, así que eso es lo que vamos a estar reforzando para poder dar la mejor representación de Puerto Rico”.

Habla de Miss Universo Tailandia 2023

Por su parte, la puertorriqueña halagó a la tailandesa Anntonia Porsild, con quien compartió en Miss Supranational 2021, realizado en Polonia en julio de 2021.

“Para mí es una alegría, es un honor que nos volvamos a encontrar en otro escenario. En el caso de Anntonia Porsild [Miss Universo Tailandia 2023] ella era la reina saliente cuando yo estuve en otro concurso de belleza [Miss Supranational 2021] que quedé primera finalista. La conocí y es una persona super genuina, super linda y se que va hacer un gran trabajo en El Salvador. Yo me alegro que hayan tantas mujeres alrededor del mundo apostando a ellas, apostando a sus capacidades, a sus propósitos de vida y estamos listas para encontrarnos allí y que cada una brille en esa noche de Miss Universo”.

Inspirada en Estefanía Soto

Miss Universe Puerto Rico 2023 compartió con Metro Puerto Rico que admira y se inspira en Estefanía Soto Torres; Miss Universe Puerto Rico 2020 y Top 10 en Miss Universo 2020, celebrado en mayo de 2021 en Miami, Florida, Estados Unidos.

“Para mí siempre ha sido un ente de inspiración es Estefanía Soto me recordaba que cuando uno admira a alguien es porque se ve reflejado en la persona y en el caso de Estefanía siempre me ha encantado lo lindo que ella ha logrado el mundo académico, profesional que ella se involucraba y a la misma vez, explorar esa área mas artística de ella y esa área de reina de belleza y como todo se puede combinar y no limitarnos a una cosa sola”.

“Estefanía siempre ha sido un ente de inspiración para yo seguir mis sueños y estar en Miss Universe Puerto Rico”, indicó.

La ganadora del certamen competirá en Miss Universo 2023, buscará la sexta clasificación seguida y la sexta corona para la isla.

La noche final de Miss Universo 2023 se realizará el próximo 18 de noviembre en el gimnasio José Adolfo Pineda de San Salvador, El Salvador.