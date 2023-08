Karla Guilfú asegura que no se enfocó en llenar expectativas de nadie para triunfar en Miss Universe Puerto Rico 2023

A pocas horas de convertirse en la nueva Miss Universe Puerto Rico 2023, Karla Inelisse Guilfú Acevedo, aseguró sentirse feliz y estar disfrutando el proceso de ser la nueva beldad local rumbo al certamen de Miss Universo 2023, a realizarse en noviembre en San Salvador, El Salvador.

En entrevista con Metro Puerto Rico, Karla, de 25 años dijo que: “Estoy super contenta, emocionada por toda esta experiencia que estoy viviendo. Todavía lo estoy asimilando, pero gozando cada paso que estamos dando”.

¿Quién es Karla Guilfú, la nueva Miss Universe Puerto Rico 2023?

Asimismo, la delegada de Patillas, añadió que: “La he pasado excelente, claro está con pocas horas de haber dormido porque la noche de ayer [jueves] se dio todo y hoy desde bien temprano comenzamos con el media tour y estar en distintos programas de Wapa. Conectando también con mi familia, con mi equipo y con la gente que me apoyó. También comenzando esa dinámica y conexión desde otra perspectiva con las personas que forman parte de la organización de Miss Universe Puerto Rico que es algo que me estoy disfrutando muchísimo”.

Sobre la seguridad y temple que manejó en el escenario, Guilfú Acevedo lo atribuyó a pensar en cosas positivas, orar y “conectar con mi escencia”.

“El día me sentía quizás con un poco más de esa ansiedad que es totalmente normal, esos nervios... esa incertidumbre de lo que fuera a pasar, pero desde esa noche anterior estaba llevando a cabo las distintas practicas que yo hago como la respiración consciente, hacer un poco de yoga, el intencionar lo que quiero vivir, visualizarme, las afirmaciones positivas, la oración y el conectar con mi esencia fue lo que me permitió antes de yo salir al escenario, sentirme segura, serena y en paz... fue lo más que yo le pedí a papito Dios y creo que eso fue lo que pude transmitir en cada paso que daba”.

También la sucesora Ashley Ann Barreto Cariño enfatiza que no le dio prioridad a llenar las expectativas de otras personas. “Algo que también hice es que me estaba disfrutando lo que hago. En otros momentos cuando he salido en otros escenarios, si yo no me estoy disfrutando lo que estoy haciendo y lo que tengo es una presión de llenar expectativas, pues ahí no logro transmitir lo que vieron la noche de ayer [jueves]. Me enfoque en disfrutarlo y estar presente para poder dar lo mejor de mí”.

Karla se describe como una “mujer empática, una mujer líder y apasionada de muchas cosas”.

“Eso es lo que me mueve hacer lo que hago hoy por hoy. Estar tan comprometida con la salud mental aquí en Puerto Rico, tener mi organización sin fines de lucro ‘Comencemos a sanar’, estudiar sicología y buscar estar en esta plataforma que se me ha dado la oportunidad de ser Miss Universe Puerto Rico para poder llegar a más personas”, dijo.

La ganadora del certamen competirá en Miss Universo 2023, buscará la sexta clasificación seguida y la sexta corona para la isla.

La noche final de Miss Universo 2023 se realizará el próximo 18 de noviembre en el gimnasio José Adolfo Pineda de San Salvador, El Salvador.