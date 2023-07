Matt Damon no la pasó bien besando a Scarlett Johansson

El actor Matt Damos recordó el momento difícil que vivió cuando tenía que besar en la boca a la actriz Scarlett Johannson.

Según dijo a LADbible, la actriz se comió un sándwich de cebolla mientras filmaban We Bought a Zoo de 2011.

¿Por qué besar a Scarlett Johansson sería un “infierno”?

El actor dijo que el chistoso momento ocurrió así: “Tuve que besar a Scarlett Johansson, ¿te imaginas lo horrible que fue para mí? ¡Fue un infierno!”.

“Lo que sucedió fue que tomamos un trago antes del almuerzo y fue este pequeño y agradable trago el que terminó en un beso. Y fue realmente bueno”.

Los actores de Hollywood creyeron que la parte de los besos en el día de grabación ya había terminado, así que salieron a almorzar juntos, pero Johansson, de 38 años, se comió un picante hoagie.

Johansson había comido cebolla

“Ella y yo pensamos que todo había terminado”, dijo Damon, de 52 años, pero “ella comió un sándwich de cebolla”.

Cuando regresaron al set, sin que los actores lo supieran, tuvieron que continuar la escena donde la dejaron: besarse una vez más.

“Ella entró, y [el director] Cameron Crowe había colocado la cámara, y fue como un primer plano del beso. Ella dice: ‘¡Mierda! ¡Literalmente me acabo de comer un sándwich de cebolla!’”, recordó Damon.

Ben Affleck y Matt Damon

El actor de Oppenheimer agregó que se estaba “burlando de ella” por su “aliento de cebolla”, pero todo resultó en una experiencia divertida para ambos. “¡Su aliento huele a rosas!”, insistió Damon.

Sin embargo, esta no es la primera que el actor cuenta este tipo de experiencias chistosas. En 2021, Damon y Ben Affleck contaron que había una escena donde él y Ben se besaban en The Last Duel, pero la escena finalmente se eliminó.

“En la versión real original de esa escena, la forma en que se llevó a cabo la ceremonia fue besando a todos en la boca”, dijo Affleck.