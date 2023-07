Shakira es reconocida como “Agente de Cambio”

La cantante colombiana Shakira recibió el reconocimiento “Agente de Cambio” en la vigésima edición de los Premios Juventud en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

Shakira fue reconocida por su labor filantrópica enfocada en la educación y nutrición de los niños, en las artes y las causas hacia el empoderamiento femenino.

“Gracias por este honor. Este reconocimiento es imposible recibirlo sin compartirlo con el increíble equipo de nuestra ‘Fundación Pies Descalzos’ (...) Yo quiero que mis hijos entiendan que para ser un agente de cambio no hay que ser una estrella del pop, no hay que tener una fundación, no hay que ser político, ocupar un lugar de poder, ni ser famoso ni rico. Para ser agente de cambio solo hay que diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Hay que creer que sí es posible cambiar las cosas y no dejar que nadie te diga lo contrario, Eso es poder y ustedes la juventud tienen ese poder”, expresó la cantante.

El reconocimiento fue entregado a Shakira por la cantautora puertorriqueña Kany García.

Skakira, a través de su extensa carrera musical, ha recibido numerosos reconocimientos, tanto por su música como por su trabajo con “Fundación Pies Descalzos”.

Desde el inicio de su carrera Shakira ha dedicado tiempo a las causas sociales y en 1997 creó la “Fundación Pies Descalzos”. La idea original era ayudar a los niños desplazados y a sus familias en Colombia, creando igualdad de oportunidades para que estos asistieran a la escuela y tuvieran una buena educación. Fue así como comenzó a trabajar con el sistema público y el Departamento de Educación de Colombia para enfocarse en proveerle a niños de bajos recursos información, tecnología, idioma, danza y nutrición.

Hoy en día, “Fundación Pies Descalzos” no solo provee ayuda a niños, sino también a padres y maestros generando trabajo en las comunidades donde están ubicadas sus escuelas.

Durante los últimos seis años, la ceremonia no solo ha celebrado la música, la moda y la cultura pop en general, sino que se ha comprometido a destacar a los agentes de cambio, tanto artistas como jóvenes latinos que usan su plataforma para el bien común. El reconocimiento “Agente de Cambio” en el pasado ha sido otorgado a artistas como Jesse & Joy, Maluma, Daddy Yankee, J Balvin, Kany Garcia, Jenni Rivera Foundation, Ricky Martin, Becky G, Pitbull, Juanpa Zurita, y Wisin y Yandel.