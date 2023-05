Hija del productor Angelo Medina buscará coronarse como Miss Universe Puerto Rico 2023

Entre las 33 candidatas que compiten en la edición 2023 de Miss Universe Puerto Rico, se destaca la joven Fiorella Medina Pérez, quien es hija del conocido productor Angelo Medina.

Ella es la primera mujer transgénero que compite en Miss Universe Puerto Rico

La joven tiene 27 años, cuenta con bachilleratos en sicología y comunicaciones y se describe como una mujer trabajadora, multifacética y empática.

“Es un sueño desde pequeña que tengo de representar a la isla de Puerto Rico. La realidad es que mis padres no me lo permitían [competir] antes porque querían que me enfocara en mi educación y crear una carrera y ya lo logré. Así que yo siento que el tiempo de Dios es perfecto”, sostuvo Fiorella en su video de presentación.

Sobre representar al pueblo de Isabela en la competencia de belleza, la beldad indicó que: “Soy Isabelina de corazón. Allí pasé los mejores veranos de mi vida, aprendí a amar a la naturaleza en todas sus formas y a mi gente. En ellos me veo. Trabajadores y perseverantes”.

Revelan a las 33 candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2023

Medina Pérez es hija del conocido productor Angelo Medina, quien se ha destacado en la industria del entretenimiento.

La noche final del concurso, donde Ashley Ann Cariño Barreto; Miss Universe P. R. 2022 y Top 5 en Miss Universo 2022, coronará a su sucesora, se llevará a cabo el próximo jueves, 24 de agosto. La misma será transmitida por Wapa TV.

La competencia preliminar se hará el domingo, 20 de agosto.

Luego de meses de espera, la mañana del martes, se presentaron las 33 candidatas que competirán por la corona de Miss Universe Puerto Rico 2023, en un evento realizado en los predios de la alcaldía de San Juan.

Jóvenes de diversas partes de la isla tomarán clases, talleres y fogueos antes de la noche final, la cual se realizará a finales de agosto próximo.

Entre las beldades que se destacaron en la pasarela de la mencionada presentación se encuentran las representantes de Patillas (Karla Guilfú Acevedo), Río Grande (Xarimar Acevedo Pabón), Ponce (Natalia Elena Zayas), Isabela (Fiorella Medina Pérez), San Lorenzo (Isarel Román) y Cataño (Gina Lee García Colón).

También lucieron Miss Toa Baja (Kiara Rivera Escudero), Miss Barranquitas (Rocío del Mar Avilés Mercado), Miss Cayey (Neysha Mendoza), Miss Cabo Rojo (Daniela Victoria Arroyo) y Miss Salinas (Gabriela Veguilla Cotto).