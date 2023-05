Zuleyka Rivera y Alicia Machado serán parte de un nuevo ‘reality show’

Las ex Miss Universo, Zuleyka Rivera Mendoza y la venezolana Alicia Machado serán parte de un nuevo reality show, el cual se transmitirá por Canela TV.

Miss Universo 1996 y Miss Universo 2006 serán parte del programa “Secretos de las indomables”, que se transmitirá por el dicho servicio streaming desde verano.

En el reality también participarán las mexicanas Yuri, Ninel Conde y Patricia Manterola, así como la dominicana Amara La Negra.

Canela.TV se encuentra disponible en Apple.TV, Roku, Amazon Fire, Android TV, iOS & Android y en la mayoría de los modelos de Smart TV.

Alicia ganó la primera temporada de “La casa de los famosos” en el año 2021 y la boricua resultó finalista en la primera temporada de “Top Chef VIP”, transmitida el año pasado. Ambas producciones son de la cadena Telemundo.

La empresaria y modelo puertorriqueña, María del Pilar Rivera, conocida como “Maripily”, reveló que hace algunas semanas sufrió un leve derrame cerebral.

“Hace tres semanas. Yo soy una mujer que trabajo mucho y que todo el mundo acapara. Ese día me levanto y estoy hablando con la amiga mía y me dice ‘Ay Mari, tienes la boca virada y el ojito apagado’. Llamé a mi médico y me dijo ‘yo creo que a ti te dio un stroke’”, dijo Rivera entrevista con el programa “La mesa caliente” (Telemundo).

Esta añadió que: “Al otro día me hago los exámenes. [El doctor me dice] que me dio un derrame cerebral, pero que fue algo leve. En qué momento... no lo sentí”.

Maripily, quien lanzó recientemente otra línea de trajes de baño, indicó que se encuentra 100 por ciento recuperada y que de la dicha situación aprendió a descansar.

“Aprendí, primeramente a descansar, a dejarme llevar por el cuerpo cuando está cansado. [También] a no estresarme tanto y a bajarle un poco al trabajo porque nosotros nos vamos y el trabajo y el cuerpo se quedan”.