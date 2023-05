Ex Miss Universe Puerto Rico sorprende a sus seguidores con fotos de su matrimonio

Entretenimiento. Se casa la ex Miss Universe Puerto Rico, Brenda Azaria Jiménez. (Instagram.)

La ex Miss Universe Puerto Rico y modelo, Brenda Azaria Jiménez, sorprendió a sus seguidores en las redes sociales tras publicar varias imágenes de su boda.

Jiménez, quien fue coronada Miss Universe Puerto Rico 2016 luego de la destitución de Kristhielee Yinaira Caride, contrajo nupcias con el también modelo Lorenzo Rosado.

“And We Met At The Altar”, escribió Brenda junto a las románticas fotografías que colgó en sus cuentas sociales.

Brenda representó a Puerto Rico en el certamen de Miss Universo 2016, celebrado en Filipinas en el mes de enero del año 2017, donde no logró entrar en el grupo de 13 semifinalistas.

Sin embargo, un año después volvió a los concursos de belleza internacionales. A un mes del azote del huracán María, exactamente el 25 de octubre de 2017, representó a la isla en Miss Grand International 2017 en Tailandia.

En el dicho certamen, la boricua se colocó como tercera finalista. La ganadora de esa edición fue la peruana María José Lora.

La puertorriqueña y ganadora de la tercera temporada de “La casa de los famosos” (Telemundo), Madison Anderson Berríos, se estrenó el pasado lunes, como conductora en el programa de televisión En casa con Telemundo, en la ciudad de Miami, Florida, junto al presentador boricua Carlos Adyan.

Anderson Berríos manifestó que ser presentadora por un día “fue una gran oportunidad que [convirtió] en experiencia”.

“Me divertí mucho, aunque les confieso que estaba un poco nerviosa porque a diferencia de estar en la casa sin ver a nadie, aquí las cámaras tenían personas y el escenario era muy diferente. Todos me animaron y eso fortaleció mi participación. Agradezco a Telemundo por la oportunidad y al productor del programa Javier Cruz por pensar en mi”, dijo la primera finalista de Miss Universe 2019.

Durante el programa coincidió con la participación de la modelo y empresaria puertorriqueña María del Pilar Rivera, conocida como “Maripily, quien presentó su línea de trajes de baño.