Maripily Rivera sufre derrame cerebral

La empresaria y modelo puertorriqueña, María del Pilar Rivera, conocida como “Maripily”, reveló que hace algunas semanas sufrió un leve derrame cerebral.

“Hace tres semanas. Yo soy una mujer que trabajo mucho y que todo el mundo acapara. Ese día me levanto y estoy hablando con la amiga mía y me dice ‘Ay Mari, tienes la boca virada y el ojito apagado’. Llamé a mi médico y me dijo ‘yo creo que a ti te dio un stroke’”, dijo Rivera entrevista con el programa “La mesa caliente” (Telemundo).

Esta añadió que: “Al otro día me hago los exámenes. [El doctor me dice] que me dio un derrame cerebral, pero que fue algo leve. En qué momento... no lo sentí”.

Maripily, quien lanzó recientemente otra línea de trajes de baño, indicó que se encuentra 100 por ciento recuperada y que de la dicha situación aprendió a descansar.

“Aprendí, primeramente a descansar, a dejarme llevar por el cuerpo cuando está cansado. [También] a no estresarme tanto y a bajarle un poco al trabajo porque nosotros nos vamos y el trabajo y el cuerpo se quedan”.

Durante la mañana de ayer, martes, “Maripily” compartió con el actor mexicano José “Pepe” Gámez en el programa “Hoy día” (Telemundo) y hasta le dijo que le prepararía un mofongo.

“Las boricuas son locas con el Pepe. Pepe, Pepito, Pepe... Nosotros lo amamos a él. Quédate en Puerto Rico”, le dijo Rivera a Gámez en un vídeo que colgó en su cuenta de Instagram.

“Quiero un mofongo. Voy por un mofongo”, le contestó “Pepe”, quien era uno de los favoritos de los televidentes para ganar la tercera temporada del reality show “La casa de los famosos”.

“¿Quieres mofongo? Yo te preparo un mofongo. Maripily prepara buenos mofongos... Mami Pily”, respondió la puertorriqueña luego de darle un beso en el cachete al jardinero “Chuy” en la serie “Juego de mentiras”, la cual se transmite en la isla de lunes a viernes a las 11:30 de la noche.