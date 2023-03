Romeo Santos tomará una pausa en el 2024

SANTIAGO, CHILE – Inmerso en una extensa gira de conciertos en estadios y arenas por el mundo entero, Romeo Santos se detiene por un momento para reflexionar sobre sus planes futuros y asegura que el 2024 espera recesar de los escenarios.

En un ambiente relajado, el artista tuvo un aparte con periodistas puertorriqueños y chilenos en el que habló sobre cómo se ve a corto, mediano y largo plazo. Fue así como Romeo compartió que en el 2024 espera hacer una pausa de los conciertos, lo que le permitiría descansar un poco, pero también asumir una nueva faceta para producir a otros artistas.

Romeo siente que el tiempo le ha dado la razón con su postura de que no era necesario hacer un crossover a cantar en inglés para penetrar en el mercado anglosajón y global. Siente gran orgullo de ser parte de la bandera de la música hispana en el planeta, pero tiene la espina de que para la bachata aún hay camino por recorrer en la penetración global. De hecho, la prensa chilena le planteó que en el país sudamericano bachata es sinónimo de Romeo Santos. Es por ello que el artista ve que puede aportar como productor de nuevos artistas.

Eso sí, no cree en que los nuevos artistas deban asumir una línea o concepto emulándolo, sino que más bien deben presentar su propuesta propia. Romeo recuerda que en sus inicios batallaba por mantenerse fiel a su propuesta, por lo que valoraría artistas nuevos que hagan lo mismo.

En la futura faceta de productor de artistas musicales, Romeo ya cuenta con la disciplina de la supervisión hasta el último detalle. Así da fe su equipo de trabajo, dato que fue confirmado por el propio artista al revelar que revisa los vídeos de cada presentación para ajustar posibles fallas. Se describe como meticuloso.

¿Cómo se ve a futuro Romeo Santos?

El artista sostuvo que no se ve retirado porque ama su trabajo, sobretodo la interacción con el público. Romeo dijo que en un futuro lejano se visualiza activo en conciertos con la música que lo ha llevado a tocar a millones de personas en el mundo entero. Sobre el momento de dejar de grabar, dijo que cuando sienta que su propuesta ya no se ajusta a los tiempos o a las audiencias, será el momento de salir del estudio, pero no de los escenarios.

¿Qué hace Romero Santos en su tiempo libre?

El cantante asegura que disfruta de ver series de televisión. Actualmente ve “You” en Netflix. Tampoco puede faltar su rutina de ejercicios que le permite darse el lujo que más disfruta: comer. Además le encanta estar en el mar. Dice que puede pasar días enteros en un bote. “Será porque soy cáncer”, bromea sobre su signo zodiacal.

