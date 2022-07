Denuncian mujer que fue a la fila de Bad Bunny en silla de ruedas “no era discapacitada”

Una mujer que realizó la fila de discapacitados para conseguir boletos del concierto de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico fue captada caminando luego de culminar su misión con taquillas en mano.

Tras darse a conocer la hazaña de la mujer, una usuaria en Twitter identificada como @maripussy_ denunció que esta estuvo colándose en la fila, no era discapacitada y logró ser una de las primeras en conseguir boletos. Además, indicó que esta nunca presentó ningún tipo de identificación.

“I NEED TO SPEAK UP. Yo fui la primera persona en silla de ruedas en llegar y ella estuvo colándoseme todo el tiempo. I knew she wasn’t disabled. Nos pidieron nuestro id de impedimento ELLA NO LO TENÍA. La dejaron comprar,salió y rápido se salió de la silla y caminó. Siento rabia (sic.)”, expresó en Twitter.

En otro escrito en la red social, también denunció este tipo de actitud que asegura hace más difícil el proceso para personas con algún tipo de condición.

“Estoy llorando del coraje. Porque estas son las personas que nos hacen todo más difícil a las personas que SÍ somos discapacitadas. Nadie entiende lo difícil que es que cada vez las reglas nos las ponen más difíciles y más traba para TODO por gente que miente así”, añadió.

En varios videos se puede ver cómo una mujer y su amiga están en los primeros turnos de la fila de personas con discapacidades. Estas fueron de las primeras en conseguir boletos para el concierto que se llevará a cabo a finales de julio. Sin embargo, al salir la mujer que estaba en silla de ruedas fue captada caminando.

En una transmisión que está realizando Jorge Pabón “El Molusco” en su canal Molusco TV, Omar García de Ticketera y uno de los encargados de la venta dentro del Coliseo de Puerto Rico aseguró que la mujer presentó una identificación.

La fila para la compra de boletos comenzó a eso de las 8 de la mañana del sábado luego de que miles de personas se aglomeraran desde el pasado miércoles para conseguir sus entradas.

Sin embargo, luego también corrió otra publicación en las redes sociales donde se indicó que la mujer había tenido una operación en la rodilla recientemente.