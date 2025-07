Carlito regresa a la WWC y será protagonista de Aniversario 52

La empresa de lucha libre, World Wrestling Council (WWC) anunció oficialmente su Aniversario 52, que contará con el regreso de Carlito, quien luchará una vez más en su casa y al mismo tiempo honrar la cerrera de su padre, el acróbata de Puerto Rico, Carlos Colón.

Este año, Aniversario 52 se llevará a cabo el 30 de agosto en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón y será dedicado a la memoria de Julio Domingo Estrada Cáceres, Rico Suave (QEPD), luchador humacaeño, legendario manejador y luchador, también parte de la dinastía de los Súper Médicos.

Regresa Carlito “Carly” Colón

Carlito terminó su reciente estadía de dos años firmado con WWE e hizo historia como embajador de la WWE en Puerto Rico. Ahora hace su regreso a casa luego de haber firmado como superestrella de WWC. El excampeón de Estados Unidos de la WWE, excampeón Intercontinental de la WWE y excampeón Mundial en Parejas Unificado regresa con una sola cosa en mente, llevarse a casa el histórico Campeonato Universal de la WWC y llenar a su padre de orgullo, El Acróbata de Puerto Rico, Carlos Colón, a nombre de su dinastía.

Haciendo su debut en WWC, con 32 años de una histórica carrera, llega parte de los Campeones Mundiales en Parejas de TNA, el legendario Matt Hardy. Matt, parte del legendario equipo The Hardy Boyz, llega como embajador de la empresa TNA como parte de la alianza con WWC. Matt Hardy es un excampeón Mundial de ECW (formato WWE), excampeón de Estados Unidos de WWE, excampeón Cruiserweight, 11 veces excampeón Mundial en Parejas en la WWE, 2 veces Campeón Mundial de TNA, entre muchos otros títulos que ha coleccionado a lo largo de su carrera.

Por parte de Lucha Libre AAA Worldwide, llega el 4 veces Campeón Mundial de la WWE, excampeón Mundial de TNA y dos veces exMega Campeón de AAA, El Patrón, Alberto Del Río. En su histórica carrera ha tenido históricas rivalidades con John Cena, CM Punk y hasta la última lucha de Bret Hart. Del Río regresa a Puerto Rico como embajador de AAA y la pieza central de la lucha libre mexicana hoy por hoy.

Por primera vez juntos en Puerto Rico, uno de los equipos más influyentes en la historia moderna de la lucha libre, The Good Brothers, Doc Gallows & Karl Anderson, se unen en Puerto Rico. Los embajadores llegan a nombre de NJPW en Japón como el inicio de un nuevo capítulo en las alianzas de la WWC y su primer puente con Japón en muchos años. The Good Brothers han ostentado los Campeonatos Mundiales en Parejas de WWE, TNA, NJPW, NWA y son eternos integrantes del legendario grupo The Bullet Club, del cual Karl Anderson fue su segundo líder.

También están formalmente anunciados para el evento el excampeón Mundial en Parejas Unificado de la WWE, Eddie Colón, quien funge como director de Operaciones de WWC y talento activo en los cuadriláteros. Regresa a Puerto Rico parte de la Dinastía Caras, exluchador de la WWE (NXT) y AAA, Hijo de Dos Caras, hermano de Alberto Del Río y sobrino de Mil Máscaras. El único luchador boricua en haber conquistado un título mundial en cuatro décadas diferentes, Mr. Rayting, Ray González, llega a Aniversario 52 luego de haber puesto su carrera en juego en múltiples luchas para probarle a Eddie Colón que todavía puede competir a su más alto nivel.

Otros talentos confirmados son: El Campeón Universal, el exboxeador y artista urbano, El Grand Slam, Chicano. Junto a él llega el Campeón de Puerto Rico, Tony Leyenda, quien busca continuar plantando bandera a nombre de República Dominicana. También en acción: El Hijo del legendario Víctor The Bodyguard, Manny The Bodyguard, La Leyenda Viviente Lightning, El Dragón Nihan, The Precious One Gilbert, la Campeona Mundial Femenina Elena Negroni, Joe Anthony, La Guerrera Amazona, Stephany Amalbert, Xavant, Mr. Big, El Showman, entre otras grandes estrellas locales e internacionales aún por confirmar.