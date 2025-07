Indios vencen a Leones y empatan la semifinal

Los Indios de Mayagüez se desquitaron y se apuntaron una victoria como visitantes en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns ante los Leones de Ponce con marcador de 85-78.

Tras el resultado la serie semifinal se empata 1-1.

Con un tercer parcial dominante (25-15), los Indios tomaron control del juego y resistieron la reacción final de los Leones.

Sam Waardenburg fue la figura ofensiva principal de los Indios con 23 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias, empatando como el de mayor eficiencia con 29. También destacaron Josue Erazo con 16 puntos y 6 rebotes, y Alex Hamilton con 15 puntos y 10 asistencias. Por los Leones, Maurice Kemp Jr. tuvo una gran actuación con 19 puntos, 17 rebotes y 4 asistencias, también con una eficiencia de 29. Jezreel De Jesús aportó 19 puntos y 4 asistencias, y Mathew Mooney sumó 12 puntos y 8 asistencias.

En las estadísticas colectivas, Ponce lanzó mejor de campo (44% vs 46%), pero Mayagüez fue más efectivo desde el tiro libre (89% vs 62%) y en los bloqueos (10 a 2). Aunque los Leones dominaron los rebotes (42 vs 38) y los robos (7 vs 3), los Indios se impusieron en asistencias (22 a 18) y cometieron menos pérdidas. Ponce también superó en puntos en la pintura (56 vs 38), pero Mayagüez fue más eficiente al capitalizar tiros libres y jugadas colectivas.

Semifinales del BSN

Vaqueros de Bayamón vs. Cangrejeros de Santurce

Juego 1: Cangrejeros de Santurce 71 vs. Vaqueros de Bayamón 95: 18 de julio (BAY 1-0)

Juego 2: Vaqueros de Bayamón 88 vs. Cangrejeros de Santurce 89: 20 de julio (EMPATE 1-1)

Juego 3: Cangrejeros de Santurce vs. Vaqueros de Bayamón: 22 de julio

Juego 4: Vaqueros de Bayamón vs. Cangrejeros de Santurce: 24 de julio

Juego 5: Cangrejeros de Santurce vs. Vaqueros de Bayamón: 26 de julio*

Juego 6: Vaqueros de Bayamón vs. Cangrejeros de Santurce: 28 de julio*

Juego 7: Cangrejeros de Santurce vs. Vaqueros de Bayamón: 30 de julio*

*De ser necesario

Indios de Mayagüez vs. Leones de Ponce

Juego 1: Leones de Ponce 99 vs. Indios de Mayagüez 85: 19 de julio. (PON 1-0)

Juego 2: Indios de Mayagüez 85 vs. Leones de Ponce 78: 21 de julio (EMPATE 1-1)

Juego 3: Leones de Ponce vs. Indios de Mayagüez: 23 de julio

Juego 4: Indios de Mayagüez vs. Leones de Ponce: 25 de julio

Juego 5: Leones de Ponce vs. Indios de Mayagüez: 27 de julio*

Juego 6: Indios de mayagüez vs. Leones de Ponce: 29 de julio*

Juego 7: Leones de Ponce vs. Indios de Mayagüez: 31 de julio*