Indios de Mayagüez eliminan a Capitanes y pasan a la semifinal

Los Indios de Mayagüez lograron sacar del camino a los Capitanes de Arecibo con otra espectacular remontada que los lleva a la semifinal del Baloncesto Superior Nacional.

Los Indios de Mayagüez vencieron 89-87 a los Capitanes de Arecibo. Con un último cuarto de 23-17, los Indios remontaron y sellaron la victoria en casa en el séptimo partido de la serie.

PUBLICIDAD

Por los Indios, los mejores fueron: Alexander Hamilton con 23 puntos, le siguieron Sam Waardenburg y Jeff Early con 18 puntos ambos y Nick Perkins con 17 puntos.

Por los Capitanes Alfonso Plummer culminó con 21 puntos, Brandon Knight con 20 puntos y Ramses Melendez añadió 11 puntos.

A nivel colectivo, Mayagüez fue superado en porcentaje de campo (43% vs 46%) y triples (40% ambos), pero dominaron en rebotes (45-36), puntos en la pintura (34-24) y puntos en segunda oportunidad (16-6). Arecibo cometió más faltas (23 vs 15) y recibió menos producción del banco (14 vs 25).

La otra semifinal entre Vaqueros de Bayamón y Cangrejeros de Santurce comienza este viernes.

Así concluyeron las series anteriores.

Vaqueros de Bayamón vs. Gigantes de Carolina/Canóvanas

Juego 1: Gigantes 75 vs. Vaqueros 83: 3 de julio (BAY 1-0)

PUBLICIDAD

Juego 2: Vaqueros 83 vs. Gigantes 77: 5 de julio (BAY 2-0)

Juego 3: Gigantes 75 vs. Vaqueros 88: 7 de julio (BAY 3-0)

Juego 4: Vaqueros 97 vs. Gigantes 64: 9 de julio (BAY GANA 4-0)

Cangrejeros de Santurce vs. Criollos de Caguas

Juego 1: Criollos de Caguas 79 vs. Cangrejeros de Santurce 89: 4 de julio (SAN 1-0)

Juego 2: Cangrejeros de Santurce 83 vs. Criollos de Caguas 92: 6 de julio (Empate 1-1)

Juego 3: Criollos de Caguas 97 vs. Cangrejeros de Santurce 98: 8 de julio (Punto 2) (SAN 2-1)

Juego 4: Cangrejeros de Santurce 101 vs. Criollos de Caguas 86: 10 de julio (SAN 3-1)

Juego 5: Criollos de Caguas 87 vs. Cangrejeros de Santurce 93: 12 de julio: (SANTURCE GANA 4-1)

Juego 6: Cangrejeros de Santurce vs. Criollos de Caguas: 14 de julio: De ser necesario

Juego 7: Criollos de Caguas vs. Cangrejeros de Santurce: 16 de julio: De ser necesario

Conferencia B

Indios de Mayagüez vs. Capitanes de Arecibo

Juego 1: Capitanes de Arecibo 78 vs. Indios de Mayagüez 85: 4 de julio. (MAY 1-0)

Juego 2: Indios de Mayagüez 93 vs. Capitanes de Arecibo 97: 6 de julio (Empate 1-1)

Juego 3: Capitanes de Arecibo 84 vs. Indios de Mayagüez 85: 8 de julio (MAY 2-1)

Juego 4: Indios de Mayagüez 78 vs. Capitanes de Arecibo 94: 10 de julio (Punto 2) (EMPATE 2-2)

Juego 5: Capitanes de Arecibo 90 vs. Indios de Mayagüez 71: 12 de julio: (ARE 3-2)

Juego 6: Indios de Mayagüez 87 vs. Capitanes de Arecibo 80: 14 de julio: (EMPATE 3-3)

Juego 7: Capitanes de Arecibo 87 vs. Indios de Mayagüez 89: 16 de julio: (MAY GANA 4-3)

Piratas de Quebradillas vs. Leones de Ponce

Juego 1: Leones de Ponce 68 vs. Piratas de Quebradillas 79: 3 de julio (QUE 1-0)

Juego 2: Piratas de Quebradillas 75 vs. Leones de Ponce 81: 5 de julio (Telemundo) (Empate 1-1)

Juego 3: Leones de Ponce 96 vs. Piratas de Quebradillas 108: 7 de julio (Punto 2) (QUE 2-1)

Juego 4: Piratas de Quebradillas 85 vs. Leones de Ponce 91: 9 de julio de 2025 (EMPATE 2-2)

Juego 5: Leones de Ponce 117 vs. Piratas de Quebradillas 90: 11 de julio: (PON 3-2)

Juego 6: Piratas de Quebradillas 80 vs. Leones de Ponce 86: 13 de julio: (PONCE GANA 4-2)